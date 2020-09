Rivoluzione dei parscheggi a Lissone: ecco tutte le nuove regole

Lunedì 5 ottobre: è questa la data fissata per il nuovo Piano della sosta della città di Lissone. L'obiettivo? Consentire una maggiore rotazione nel centro storico e fornire ai residenti importanti agevolazioni.

Strisce blu e soste gratuite

Dalla data fissata entreranno in funzione tutte le strisce blu attualmente presenti sul territorio (anche quelle dove non era prevista alcuna forma di pagamento) e verranno al contempo attivate importanti facilitazioni per i residenti, che potranno usufruire di ore di sosta gratuite.

Lo sportello Sct Group (via XX Settembre 91) sarà operativo già dalla giornata di venerdì 25 settembre per il rilascio dei Pass sosta ai residenti delle zone rossa e gialla. Lo sportello sarà poi aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, e il sabato dalle 8.30 alle 12.30.

Le nuove zone di sosta

Con l'introduzione del Piano di sosta, Lisosne sarà suddivisa in due zone: quella più centrale “rossa” e l’anello limitrofo al centro storico “giallo”, facilmente identificabili in quanto riportati sui cartelli che identificano la sosta a pagamento. Per i residenti di queste aree, sono previste nuove e vantaggiose opportunità di sosta che rispondono alle richieste avanzate dai cittadini e dagli operatori commerciali del territorio.

Zona rossa

P.za De Gasperi

P.za della Lega Lombarda (lato sud)

P.za della Libertà

P.za Garibaldi

P.za IV Novembre

P.za Nassirija

Via Assunta

Via Baldironi

Via Don Crippa

Via Don Gaffuri

Via Garibaldi

Via Gramsci (da Via Manzoni a Via Crippa)

Via Loreto

Via Madonna

Via Padre Ugolino

Via Palazzine

Via Paradiso

Via Po

Via S. Ambrogio

Via S. Antonio

Via S. Giuseppe

Via S.S.Pietro e Paolo

Via San Carlo

Via Verri

I residenti in zona rossa proprietari di box avranno diritto, per ciascun giorno, ad un’ora gratuita in zona rossa e, sempre nella medesima giornata, a 4 ore gratuite in zona gialla.

I residenti in zona rossa, non proprietari di box, avranno diritto, per ciascun giorno, a 4 ore gratuite in zona rossa (o gialla) e, sempre nella medesima giornata, a 4 ore con tariffa agevolata in zona rossa (0,50 euro / h) o in zona gialla (0,30 euro / h).

Per usufruire della sosta gratuita continuativa di 4 ore sarà sufficiente inserire la targa del veicolo di proprietà in uno dei parcometri del territorio; automaticamente, verrà rilasciato un ticket a titolo gratuito che consentirà la sosta per le 4 ore consecutive.

Zona gialla

P.za De Gasperi II° parte (lato Via Palazzine / Vicolo Palazzine)

P.za Fumagalli

P.za Lega Lombarda (lato nord)

Parini (da via Origo a via Orelli),

Piazza Cavour

Piazza Maria Bambina

Piazzetta Padre Pio Santo

Via Besozzi

Via Brustolon

Via Carotto

Via Cavour

Via Dante Alighieri (fino a Via san Martino)

Via Dante Alighieri civ. 10

Via Don Minzoni (da Via Aliprandi a Via Cavour)

Via Fantoni

Via Fiume

Via Frà Damiano da Bergamo

Via Gorizia

Via Gramsci (da Via Crippa a Via Monza)

Via Indipendenza

Via Maggiolini

Via Manzoni (da Via Origo a Via Montesanto)

Via Mentana (da Via San Rocco a Via Crippa)

Via Monte Nero

Via Orelli

Via Origo

Via Padre Reginaldo Giuliani (fino a Via Marconi)

Via Roma

Via San Martino

Via San Rocco (da Via Don Colnaghi a Via Crippa)

Via Solferino

Via Statuto

Via XX Settembre (da Via Fiume a Via Gramsci)

Vicolo Palazzine

Vicolo Rocca

I residenti in zona gialla proprietari di box avranno diritto, per ciascun giorno, a 4 ore gratuite in zona gialla.

I residenti in zona gialla, non proprietari di box, avranno diritto, per ciascun giorno, a 4 ore gratuite in zona gialla nonché, sempre nella medesima giornata, ad altre 4 ore con tariffa agevolata (0,30 euro / h).

Per usufruire della sosta gratuita continuativa di 4 ore sarà sufficiente inserire la targa del veicolo di proprietà in uno dei parcometri del territorio; automaticamente, verrà rilasciato un ticket a titolo gratuito che consentirà la sosta per le 4 ore consecutive.

La “App Sosta +” è l’unico mezzo per poter godere delle 4 ore di sosta gratuita non consecutive.

Le attività commerciali con sede nelle zone rossa e gialla avranno titolo ciascun giorno a 4 ore gratuite in zona gialla.

Le altre regolamentazioni

Via Loreto rimarrà interamente ricompresa, quanto a regole di tariffazione, in zona rossa.

Nelle aree di proprietà della parrocchia dei SS Pietro e Paolo situate in piazza Giovanni XXIII e regolate da una convenzione, verranno completamente esonerati dall’applicazione di tariffe di sosta e pertanto resteranno gratuite, con disco orario.

In piazza Fumagalli saranno mantenuti gli orari attualmente praticati, e quindi dalle 9.45 alle 17.45.

In piazza Lega Lombarda 18 stalli verranno assoggettati alle regole di tariffazione della zona gialla.

Il parcheggio interrato di via don Minzoni verrà gestito tramite l’impiego di parcometri anziché attraverso l’impiego di sistemi a barriera, con tariffazione in zona gialla.

In piazzale Padania, nei pressi della stazione ferroviaria, verranno creati 45 stalli a pagamento con tariffazione analoga a quella attualmente in vigore in zona stazione. Il nuovo parcheggio della stazione con 230 stalli rimarrà gratuito.