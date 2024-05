Roberto il brianzolo che ha aperto le porte della sua casa ai cani che nessuno vuole

Roberto è una persona speciale. Un amico speciale dell’Enpa di Monza e soprattutto di quegli animali che, per età o per patologie, troverebbero difficilmente un’adozione e sarebbero condannati a vivere dietro le sbarre del canile.

Roberto nei giorni scorsi ha compiuto ancora un "miracolo": ha adottato Alastor Moody (da lui poi ribattezzato Barolo), un cucciolo sfortunato accalappiato per le vie di Monza senza microchip. Ma soprattutto con alcuni problemi di salute. Presentava una grossa ernia diaframmatica e una zampa posteriore malformata che purtroppo non è stato possibile operare in quanto la forte zoppia che presenta non si sarebbe in ogni caso risolta.

Ma Roberto è andato oltre l’apparenza e ha deciso di aprire le porte della sua casa a questo meraviglioso cucciolo. “Roberto non è nuovo ad adozioni speciali - riferiscono dall’Enpa di Monza -. È un adottante meraviglioso che ha già portato a casa diversi cani e gatti anziani o problematici. Come per esempio il barboncino anziano Joe, la cagnolina fobica Barbetta arrivata da una bruttissima situazione, il gatto timidone Leroy, e infine il cane Martin, anziano e molto poco simpatico, che ha trascorso quasi tre anni in compagnia di Roberto e della sua tribù pelosa”.

Adesso Roberto ha deciso di aprire le porte della sua casa e del suo cuore anche a Barolo. Un gesto che Giorgio Riva, presidente dell’Enpa, e tutti i volontari del rifugio di via San Damiano hanno accolto con estrema gioia e tanta commozione. “Il nostro grande ringraziamento va a Roberto e a tutte quelle persone che dopo la perdita di un amico peloso a cui hanno voluto molto bene aprono il loro cuore a una nuova adozione scegliendo un animale che difficilmente avrebbe molte possibilità di trovare famiglia. Queste sono vere e proprie adozioni del cuore”. Per Barolo è già iniziata una seconda vita all’insegna dell’amore, delle coccole, delle attenzioni, delle lunghe passeggiate al Parco. Ma nel rifugio monzese ci sono ancora tanti cani (ma non solo) che attendono una famiglia.

Per chi desidera compiere questo immenso gesto d’amore può inviare un’email a canile@enpamonza.it e prendere appuntamento per conoscerli dopo averli “incontrati virtualmente sul sito” www.enpamonza.it nella sezione “cani in canile”.