Roberto Salis: "Ilaria è molto provata, sarà festa solo quando ritornerà in Italia"

“Per noi sarà un giorno di festa solo quando Ilaria ritornerà a casa, in Italia”. A parlare a MonzaToday è Roberto Salis che stamattina, giovedì 16 maggio, è a Monza al banchetto elettorale organizzato da Alleanza Verdi Sinistra, il partito che ha deciso di candidare Ilaria Salis come capolista alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno.

Roberto Salis è ottimista, ma al tempo stesso molto prudente: ieri il giudice ungherese ha concesso a Ilaria gli arresti domiciliari a Budapest. Dopo 15 mesi di detenzione con l’accusa di avere aggredito nel febbraio 2023 due ragazzi neonazisti a Budapest durante la Giornata dell’Onore (accusa che Ilaria Salis ha sempre rigettato) all’insegnante monzese attivista antifascista sono stati concessi gli arresti domiciliari. “Ilaria adesso è ancora in carcere - spiega il padre Roberto -. Questi sono gli ultimi passaggi, i più delicati. I fondi per la sua cauzione sono pronti: dall’Ungheria aspettiamo gli estremi per il bonifico bancario”. Solo a quel punto la 39enne monzese, ex studentessa del liceo classico Zucchi, verrà trasferita nella casa a Budapest che è già pronta.

Intanto il 24 maggio ci sarà la nuova udienza. “Ilaria ritornerà in aula - precisa il padre- . Noi festeggeremo solo quando mia figlia tornerà in Italia”. Ilaria Salis oggi come sta? “Ilaria sta come una persona che da 15 mesi è detenuta in un carcere. Una persona che per 23 ore al giorno è in una cella, che ha solo un’ora di aria. Non appena uscirà la sottoporremo a tutti gli accertamenti medici del caso: è molto provata sia da un punto di vista fisico che psicologico”

Salis non vede l’ora di poter riabbracciare la figlia. Il 24 maggio ci sarà anche lui in aula ad assistere al processo, come già avvenuto per le precedenti udienze. Chi si sente di ringraziare per questa importante novità? “Dico grazie alla solidarietà degli italiani, grazie ai giornalisti che per primi hanno reso nota la storia di mia figlia, e ringrazio gli elettori che l’8 e il 9 giugno completeranno questa vicenda”. Al banchetto era presente anche Arianna Bettin, assessore alla Cultura e candidata alle elezioni europee per Alleanza Verdi Sinistra.