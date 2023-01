Rocco, il papà che ha scritto poesie al figlio morto a 24 anni

"Adesso in ogni mio respiro il mio pensiero è per te. Sospeso nel vuoto della tua assenza. Smarrito nelle risposte che mai giungeranno ai miei perché". Così inizia una delle tante poesie che Rocco Abramo ha scritto e pubblicato nel ricordo del figlio Jacopo, per tutti Jajo. Il ricordo di quel giovane monzese che nel dicembre 2018 è morto a soli 24 anni per un tumore è sempre vivo nella mente, non solo dei parenti, ma anche dei tanti amici del quartiere Libertà dove Jajo era cresciuto.

Il suo papà Rocco ha pubblicato una raccolta di pensieri e di poesie intitolato 'Il nostro amore è purissimo'. Una sorta di terapia attraverso i versi e le parole che Rocco ha messo nero su bianco. Parole scaturite dai ricordi, dai racconti degli amici di Jajo come quando - già malato - aveva deciso comunque di vivere un'avventura nel deserto insieme a uno dei suoi amici più cari. E poi le foto di quel ragazzo alto e moro che aveva di fronte una vita e tanti sogni da realizzare, vigliaccamente fermati da quel 'coniglio', il nome che Jajo aveva dato al suo tumore.

"Questo libro è l'elaborazione di un'assenza che purtroppo dura da quattro anni - spiega il papà di Jajo -. In questi anni di estremo dolore la scrittura mi ha aiutato. Una sorta di rielaborazione di una sofferenza che comunque non mi abbandonerà mai. Scrivere mi ha fatto bene. Mi ha dato, e mi da ancora, la possibilità di poterlo stringere a me in tutte quelle ore, del giorno e della notte, nelle quali mi manca. Altrimenti, mi sarei lasciato trascinare, ancora di più, nella voragine dello sconforto".

Un libro che però vuole essere d'aiuto. Duplice l'obiettivo della pubblicazione e della divulgazione di questa intensa raccolta di pensieri che Rocco ha inviato al figlio. Tanto che sarà protagonista di una serata: appuntamento il 27 gennaio alle 21 al teatro Binario 7 di Monza con l'evento 'Bella Jajo a teatro - Il nostro amore è purissimo'. Durante l'evento verranno lette alcune delle poesie ed è prevista l'esibizione della Bella Jajo Band che eseguirà i brani più amati dal giovane, una play list scoperta per caso da mamma Silvana e papà Rocco dopo la morte del giovane. Durante l'evento sarà possibile anche ricevere una copia del libro. L'ingresso è a offerta libera ma è necessario prenotarsi inviando un'email a occor.omarba@gmail.com, oppure telefonando al numero 335.7165144.

"Da una parte i fondi raccolti verranno destinati alla ricerca contro il cancro - conclude il papà di Jajo -. Dall'altra, oltre a tenere vivo il ricordo di mio figlio, mi auguro che queste poesie possano essere di aiuto e di conforto a chi, come noi, ha vissuto questo grande lutto". Un dolore perfettamente espresso dal papà monzese nelle prime frasi di un altro pensiero dedicato al suo ragazzo: "Ti ho visto andare via... Avrei voluto fermarti. Chiederti di aspettare. Tenerti la mano. Avvicinarti... Riempirmi l'anima del tuo adorato sorriso... Accompagnarti".