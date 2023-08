A Monza apre un nuovo locale e per l'inaugurazione la pizza è gratis

Una pizza che racchiude tutta la bontà e la fragranza dell'antica ricetta romana. Un gusto che ha conquistato già diversi palati che adesso approda anche a Monza. In centro città apre Rom'antica, il brand di pizza romana di proprietà di Marco Brunelli. E in occasione dell'inaugurazione la pizza sarà gratuita.

"La scelta di Monza per questa nuova apertura sottolinea l'attenzione di Rom’antica verso la Brianza, che con la sua ricca storia e cultura, rappresenta una location ideale per Rom’antica, che mira a condividere la genuinità della pizza romana con tutti gli abitanti e i visitatori della zona" fanno sapere dalla società, annunciando l'apertura.

Il nuovo punto vendita di Rom’antica si trova in via Vittorio Emanuele II 12, a pochi passi dall’Arengario. L'inaugurazione è in programma sabato 19 agosto 2023 alle ore 11 e "a tutti i presenti" - annunciano dalla società - "sarà offerta una degustazione di pizza gratuita".

Quella di Monza è la 46esima pizzeria del brand tra Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Marche. "Il successo di Rom’antica è dovuto soprattutto alla grande attenzione per la qualità e l’artigianalità del prodotto: una pizza realizzata con materie prime scelte selezionate; un impasto preparato quotidianamente “da mani esperte” con la volontà di offrire l’eccellenza al palato dei clienti; un basso contenuto di lievito e una lunga lievitazione che lo rendono digeribilissimo. Il risultato è una pizza romana quadrata, gustosa, leggera e croccante, come da antica tradizione del Centro Italia".