Le colline in Brianza che sono un colorato museo a cielo aperto: come visitarle e dove mangiare

Poco lontano da Monza, e più precisamente a Briosco, c'è un grande parco di 10 ettari elegantemente attorniato da campi coltivati e dalle dolci colline tipiche del paesaggio brianzolo. Qui, in maniera del tutto inaspettata, è possibile imbattersi in numerose e coloratissime installazioni di grandi dimensioni che sono le opere d'arte contemporanea collezionate da Alberto Rossini, fondatore del Rossini Art Site.

Il Rossini Art Site nasce dall'idea dell’imprenditore e mecenate Alberto Rossini, proprietario di una fabbrica specializzata in materie plastiche, appassionato di arte contemporanea e amico e sostenitore di tanti artisti italiani ed internazionali. Che sovente progettavano opere d'arte destinate all'esposizione nel parco privato della sua villa.

Dopo la morte di Rossini, nel 2015, si avvera uno dei suoi più grandi desideri: l'apertura del suo parco in modo stabile ai visitatori.

Cosa vedere al Rossini Art Site

Tra le sculture del installate nel parco di Briosco è possibile ammirare sparse ovunque alcune opere degli artisti italiani più importanti come Pomodoro, Cascella, Varisco, Consagra, Melotti e Turcato. Ma non mancano anche pezzi di artisti internazionali come Dietman, Oppenheim, Tinguely, Spoerri, Arman, Nagasawa e Cesar. Un vero e proprio tripudio di grandi manufatti, suggestivi e coloratissimi che svettano verso il cielo lasaciando chi li guarda a bocca aperta.

Nel parco c'è anche anche un moderno padiglione con il tetto ricoperto di vegetazione e con grandi vetrate che danno sul paesaggio circostante. Qui è stato ricostruito lo studio di Alberto Rossini, in fondatore del parco, e vengono realizzate esposizioni ed eventi.

Nel percorso, tra le installazioni, c’è infine anche un luccicante laghetto di acqua sorgiva.

Adatto anche ai bambini

Il Rossini Art Site può essere visitato sia autonomamente, con la brochure con una mappa che viene consegnata all'ingresso, che tramite una visita guidata. Su prenotazione.

È adatto anche per una gita con la famiglia. All’interno del parco i bambini infatti possono giocare, correre e divertirsi e nell'area c'è anche un’area pic nic ben attrezzata con tavoli e panche al coperto dove pranzare al sacco.

Un pranzo speciale

All’interno del parco non viene venduto cibo ma è tuttavia possibile affiancare alla visita una deliziosa quanto elegante esperienza gastronomica. In prossimità dell’ingresso del parco è infatti presente il ristorante Lear Dining Club.

Qui,in un'antica Cascina dell'800, sono infatti a disposizione degli ospiti sia piatti innovativi, frutto della fantasia e dell’esperienza dello chef Indrit Zabzuni, che piatti tipici della cucina tradizionale italiana, presentati in chiave moderna. In settimana oltre al menù alla carta si possono scegliere 2 portate dal menù del giorno al costo di 20 euro (bevande escluse). Dal risotto col baccalà al polpo, alla ricca selezione di formaggi e vini, c'è tutto per sollazzare il palato.

Orari, costi e come arrivare

Il parco è solitamente aperto da inizio aprile a fine ottobre e il prezzo di ingresso è di 10 euro con sconti famiglia, riduzioni per studenti e ingresso libero per bambini fino a 2 anni.

Appena prima dell’ingresso è disponibile un parcheggio per numerose auto. C'è poi un altro grande parcheggio, all’interno di un campo, circa 300 metri prima della biglietteria. Per tutte le informazioni cliccare qui