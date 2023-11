La strada provinciale che cambia volto: addio al semaforo e spazio alla rotatoria (e anche alla ciclabile)

Addio al semaforo e spazio alla rotatoria. Così cambia l’incrocio della Sp45, più nota anche come strada provinciale Pagani (per la presenza del grande plesso industriale) spesso scenario di incidenti stradali, anche molto gravi.

Ad annunciarlo la provincia di Monza e Brianza. “A conclusione dell’iter di approvazione del progetto esecutivo all’interno del quale si è svolta anche la Conferenza di Servizi tra gli enti interessati – fanno sapere dall’ente - è stata pubblicata sul sito web istituzionale la procedura di gara per l’affidamento dei lavori di riqualificazione dell’incrocio stradale sulla Sp45 all’altezza del complesso industriale della Pagani, fra i comuni di Villasanta e Vimercate”.

I lavori si svolgeranno nel 2024 e prevedono l’eliminazione dei semafori e installazione della rotatoria, con la relativa riqualificazione dell’intera area. I tecnici della provincia stanno anche lavorando per implementare nel progetto un percorso ciclopedonale sulla direttrice nord-sud che assicuri l’attraversamento in sicurezza della Sp45. L’intervento, dal costo complessivo di 800mila euro, avrà una durata prevista di 150 giorni, e i lavori dovrebbe concludersi, sempre salvo imprevisti, entro la fine dell’autunno 2024.

“Questa operazione ha una importanza strategica per tutto il territorio Brianzolo – commenta il vicepresidente della provincia Riccardo Borgonovo - non solo perché favorisce lo scorrimento del flusso di traffico in un punto spesso congestionato, frenando – come da programma – l’insorgenza di incidenti, ma anche perché razionalizza l’accesso al pronto soccorso dell’ospedale di Vimercate, motivo per cui verranno poi predisposte due ulteriori rotatorie in zona”.

Il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al 12 dicembre 2023, alle ore 09.00: le imprese interessate possono consultare la pagina dedicata sul sito web della Provincia MB.