Incrocio killer di Vimercate: arriverà una rotonda. Ecco quanto costerà

L'incrocio killer sulla Sp2 a Vimercate sarà messo in sicurezza. Lo ha comunicato il comune attraverso una nota diramata nella giornata di giovedì 8 ottobre. La Regione, infatti, ha deliberato un programma di interventi per la ripresa economica pari a poco meno di tre miliardi di euro. E tra le opere che saranno finanziate c'è anche la rotonda sulla Villasanta-Vimercate all'intersezione tra via Salaino e via per Oreno.

L'opera costerà 800mila euro e verrà realizzata entro il 2024. Nei prossimi giorni è previsto un tavolo tecnico in Regione per la definizione del progetto.

"Esprimo soddisfazione per la disponibilità annunciata da parte di Regione Lombardia di risorse per un intervento di miglioramento e messa in sicurezza viabilistica che il territorio di Vimercate segnala da anni — ha dichiarato il sindaco di Vimercate Francesco Sartini —. L’Amministrazione di Vimercate continuerà ad offrire tutta la collaborazione utile e necessaria a Regione Lombardia e Provincia di Monza e della Brianza per consentire che questo intervento si realizzi rapidamente e nel rispetto delle esigenze di mobilità ciclo pedonale che sono state ben inquadrate nel nostro recente Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile, già condiviso con la Provincia. Questo intervento, aggiungendosi ai tanti che l’Amministrazione Comunale ha realizzato o avviato in questi anni, segna un ulteriore progresso della nostra città verso una mobilità sempre più sicura e fruibile, elemento strategico che deve muoversi in modo coordinato su tutte le sue componenti, compreso il collegamento della metropolitana fino a Vimercate, per sviluppare maggiore attrattività".