Non solo Monza, in Brianza per Natale arriva un'altra ruota panoramica

Il Natale gira non solo a Monza. Anche a Seveso, in occasione del villaggio natalizio, è stata installata una ruota panoramica per rendere magica l'attesa della festa più amata da tutti per grandi e piccini. E se a Monza, in centro, svetta la grande roue con i suoi oltre trenta metri di altezza per ammirare la città e i suoi monumenti dall'alto, a Seveso c'è un'altra ruota panoramica. Insieme all'attrazione in piazza Cofalonieri ha fatto capolino anche una giostrina per i più piccoli e la pista di pattinaggio.

"Da Piazza Confalonieri alle luminarie per le vie della città, come avrete potuto notare in questi giorni, la nostra città si sta preparando per le festività di natalizie" ha annunciato il sindaco, dando una anticipazione di ciò che i cittadini potranno trovare all'interno del villaggio di Natale che verrà inaugurato nel pomeriggio di giovedì 8 dicembre.

"Piazza Confalonieri per l'occasione e per l'intera durata delle festività, sarà uno spazio in cui tutti, a partire dai più piccoli, potranno divertirsi tra attrazioni e tante belle iniziative immersi in un'atmosfera magica che solo il Natale riesce a regalarci".