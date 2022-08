A Monza torna la ruota panoramica e questa volta sarà nel Parco

La ruota panoramica torna a Monza. A Natale era stata la volta di Largo Mazzini, nel cuore della città, per illuminare le festività dei monzesi e dei tanti brianzoli che hanno fatto tappa nel capoluogo. Adesso invece la grande ruota approda nel Parco. La ruota panoramica svetterà in autodromo, offrendo ai visitatori un panorama a 32 metri di altezza sulla pista del Tempio della Velocità nel weekend del Gran Premio.

Una ruota panoramica, un palco con djset per ballare con artisti internazionali, campi da padel e ancora kart, auto storiche, street food, bancarelle e una mongolfiera. Non solo auto, motori e velocità in autodromo a Monza per il Gran Premio di Formula Uno.

Per festeggiare il Centenario del Tempio della Velocità è stata progettata un’area di intrattenimento da 40mila mq all’interno del circuito. La F1 Fanzone Monza Cento sorgerà nel prato del Roccolo, compreso tra l’anello di Alta Velocità e il rettilineo che segue la curva Ascari. Una novità assoluta dove troveranno spazio più di trenta stand e un ampio palco dove suoneranno dj di fama internazionale, si esibiranno atleti e verranno intervistati personaggi di spicco del motorsport internazionale.

La ruota panoramica di nuovo a Monza

Al centro del prato, si alzerà la grande ruota panoramica da cui si potrà godere di una eccezionale e insolita vista sul circuito, da 32 metri di altezza. Sarà presente anche una mongolfiera targata Regione Lombardia. I fan potranno inoltre cimentarsi tutto il giorno durante il weekend con molti giochi di abilità tra cui la pit stop challenge, in cui è possibile simulare un cambio gomme di una monoposto. Saranno presenti inoltre esposizioni di vetture, simulatori di guida e corner di vendita dei merchandising ufficiali del campionato, dei team e dell’Autodromo.

Ci saranno anche due campi da padel temporanei dove istruttori qualificati insegneranno le basi del nuovo gioco a coppie che sta spopolando in tutta Italia e una pista di skiddy kart adatta ad adulti e bambini per divertirsi alla guida con sbandate e controsterzi. Lo spazio espositivo Casa ACI ospiterà invece delle monoposto storiche di F1 e le migliori vetture da gara dei campionati organizzati da ACI Sport. Potranno essere ammirate dal pubblico anche le auto d’epoca che i piloti utilizzeranno per la tradizionale drivers’ parade che precede la gara di domenica. Presente anche una selezione di street food e proposte culinarie delle regioni d'Italia.

Nelle giornate di venerdì, sabato e domenica all'area potrano accedere solo i tifosi possessori del biglietto di ingresso della gara. Solo nel pomeriggio di giovedì 8 settembre, a partire dalle 14 e fino alle 19, l’area sarà accessibile gratuitamente. La ruota panoramica sarà una attrazione a pagamento.