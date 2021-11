Per Natale a Monza arriva anche una ruota panoramica in centro

Una ruota panoramica alta una trentina di metri per rendere ancora più magico il Natale di grandi e piccini. E' questa una delle novità delle iniziative previste nel cartellone di Christmas Monza 2021. L'installazione, che troverà posto in centro, ancora non è stata ufficialmente presentata ma in città sono iniziate nella notte le operazioni di montaggio e allestimento. E, vista la mole della struttura e dei mezzi speciali utilizzati per le manovre, non è passata inosservata.

A scattare in esclusiva le immagini delle operazioni è stato B&V Photographers che ha immortalato i mezzi al loro passaggio in centro e in Largo Mazzini. Al momento dal municipio confermano che l'attrazione rientra tra le iniziative (e le novità) del programma natalizio monzese. E presto verranno fornite tutte le informazioni. La ruota panoramica come scenografia natalizia in Lombardia è un classico anche a Bergamo. E anche nel capoluogo bergamasco sono iniziate nella nottata le operazioni di montaggio dell'attrazione.

FOTO - Daniele Bennati (B&V Photographers)