"Indossate la mascherina: lavorare sui mezzi è un pericolo": l'appello del conducente

"Quando salite sui mezzi pubblici indossate la mascherina. Fatelo, non solo perché lo prevede la legge, ma anche in segno di rispetto verso voi stessi, e verso gli altri. Per chi ogni giorno usa l'autobus per andare al lavoro, ma anche per noi conducenti che su quel mezzo lavoriamo". Questo l'accorato appello che lancia Salvatore Russo, conducente monzese ed ex consigliere (Lega) della giunta Allevi.

"Ormai per molti passeggeri la mascherina è diventata un optional, anche se obbligatoria - spiega Russo -. Ogni giorno è una battaglia, con relativa perdita di tempo e spesso insulti che dobbiamo subire. Non tutti indossano la mascherina, quasi la pandemia fosse ormai finita". Russo, da sempre molto sensibile alle problematiche dei lavoratori dei mezzi pubblici, già durante il suo impegno tra i banchi del consiglio comunale monzese aveva sollevato la necessità di intensificare i controlli sui mezzi a che con l'ausilio della forze dell'ordine.

“Purtroppo nulla è cambiato - prosegue -. Mi fa piacere che i sindacati abbiano preso a cuore il tema della sicurezza dei conducenti e dei controllori sempre più spesso presi di mira. Aggressioni fisiche e verbali sono all'ordine del giorno, anche solo per invitare il passeggero a rispettare la legge e a indossare correttamente la mascherina. Sembra che le persone non si rendano conto che il covid c'è e continua a diffondersi".

Russo ritorna sul tema della sicurezza sui mezzi pubblici, già portata in consiglio regionale dal consigliere brianzolo del Carroccio Alessandro Corbetta che avanzava l'idea di organizzare corsi di autodifesa per autisti e conducenti e l'ipotesi di dotarli dello spray al peperoncino. "Sarebbe utile anche introdurre le guardie fiduciarie - conclude Russo -. Personale non armato predisposto al controllo anche dei documenti".