Sabah e Wesam, mamma e figlia che premiano il coraggio delle donne islamiche

Sabah e Wesam (per gli amici Susy) sono due donne islamiche che da molti anni vivono a Monza. Sono mamma e figlia e sono diventate un importante punto di riferimento per le donne islamiche, non solo di Monza e Brianza. Mamma Sabah è sempre stata molto attiva anche a livello sociale. Susy è andata oltre scendendo in politica alle ultime elezioni comunali di Monza sostenendo il candidato Carlo Chierico.

Quest'anno, per la prima volta, hanno deciso di organizzare qualcosa di più. Una vera e propria festa della donna per le decine di donne islamiche che vivono tra la Brianza e il Milanese. Location un ristorante di Brugherio: oltre una sessantina di donne che hanno pranzato insieme, condiviso qualche ora in amicizia e premiato 4 donne islamiche che, con coraggio e determinazione, hanno portato avanti la famiglia malgrado lutti e difficoltà. "C'è un grande desiderio di emancipazione - spiega Susy a MonzaToday -. Le donne islamiche che vivono nel nostro territorio si stanno muovendo: stanno imparando l'italiano, c'è chi ha preso anche la patente e hanno una grande voglia di partecipare alla vita sociale del paese o della città dove vivono".

Le donne premiate con Sabah

Susy e la sua mamma hanno deciso di regalare una sorta di festa della donna particolare. "Noi non festeggiamo l'8 marzo - ha spiegato Sabah -. Ma il 21 marzo. Il primo giorno di primavera che corrisponde anche alla festa della mamma. E abbiamo perciò voluto festeggiare quattro mamme musulmane che vivono in Brianza e che con il loro coraggio hanno portato avanti la famiglia. Una nonna di 80 anni, vedova, che ha cresciuto anche la nipote; un'altra che sta crescendo tra mille difficioltà una figlia diversamente abile; una mamma che ha perso la figlia e che sta crescendo le due nipotine; e infine un'altra mamma coraggiosa che è rimasta vedova e sta crescendo i nipoti dando una mano al figlio anche lui rimasto solo". C'è stata tanta commozione durante il pranzo e durante la consegna dei riconsocimenti. Lacrime ma anche mani che si sono strette per farsi forza, quella forza femminile che lega queste donne.

Sabah e Susy hanno organizzato tutto nei minimi dettagli: la grande torta con il simbolo dell'8 marzo, i mazzi di fiori, i confetti a forma di mimosa e il rosario per il prossimo Ramadan che inizerà il 22 marzo. Una tradizione appena iniziata che Susy e la sua mamma porteranno avanti con gioia e con orgoglio, per regalare un momento di festa e di ringraziamento alle donne islamiche.