La centralissima piazza trasformata per una sera in un ristorante sotto le stelle

Piazza Roma per una sera si trasformerà in un grande ristorante all'aperto. Un ristorante speciale, perché speciali sono i cuochi che cucinano e sfornano nei food truck che stazioneranno vicino all'Arengario.

Tutto pronto per MonzAut il grande evento in programma sabato 25 maggio a Monza. La piazza verrà trasformata in un grande ristorante all’aperto: ci saranno i foodtruck dove a cucinare e a servire saranno ragazzi autistici. Sarà possibile cenare scegliendo tra i foodtruck di PizzAut, Breakotto, SbrisolAut, I ragazzi della Luna, Tortellante, associazione Voglio la Luna, Gli Sgusciati (Associazione La Tenda), AutAcademy, Associazione Cascina San Vincenzo, Associazione Facciavista, rete TikiTaka.

L'evento - organizzato in collaborazione con il Comune di Monza e con PizzAut - prevede dalle 17 alle 19 gli interventi, sempre in piazza Roma, di personalità e associazioni per un talk show dedicato all’autismo e e all’autonomia, con il contributo di esperti del settore . Dalle 19 alle 21 intrattenimento musicale a cura dell’Associazione FacciaVista, che ha organizzato un laboratorio musicale di dj set al quale partecipano ragazzi con autismo. Intanto. Dalle 21 alle 23 si alterneranno sul palco le assoiciazioni per una serata di intrattenimento unica nel suo genere.

Domenica 26 maggio poi all’U-Power Stadium appuntamento con il Concertozzo allo Stadiozzo (realizzato in collaborazione con il Comune di Monza, AC Monza e PizzAut). La musica sarà protagonista fin dal primo pomeriggio (apertura dei cancelli alle 14) con Il Concertizzino. Si esibiranno il cantautore e doppiatore comico-nonsense Fabio Celenza, il duo di performer cantautori virali Auroro Borealo e Martelli, i vicentini electro-funk I Sordi, il polistrumentista Superego (Carlo Poddighe), la band rock al femminile Viadellironia, il cantautore che si definisce creepy rock PEPP1, gli eredi illegittimi di Elio e le Storie Tese The Pax Side Of The Moon, la cantautrice e attrice Chiara L'Altra, il cantautore e polistrumentista Elton Novara e la cantante e compositrice Caterina Comeglio. Alle 21 il concerto speciale di Elio e le Storie Tese con le incursioni del Trio Medusa! Le prevendite per il 26 maggio sono disponibili su Vivaticket e TicketOne.