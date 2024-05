Sacchi rossi: a Monza cambia la distribuzione

L'orario di distribuzione dei sacchi rossi per la raccolta differenziata è stato modificato.

Da sabato 1 giugno, negli spazi del centro di servizio di via Carlo Carrà, la distribuzione avverrà infatti non più dalle 8 alle 12 ma dalle 9 alle 13. Sempre e solo di sabato. Così come specificato anche sul sito di Monzapulita.

Ancora l'1 giugno sarà inoltre sospeso il Cam (centro ambientale mobile). In via Modigliani, nel parcheggio del centro civico LibertHub, sarà infatti sospesa la sosta perché nell'area si svolgerà l'evento Festa di Primavera.