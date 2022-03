Tornano le bancarelle per la Sagra delle Madonna delle Grazie

Monza e monzesi in festa per la Sagra della Madonna delle Grazie. Con la primavera torna uno degli appuntamenti più attesi della tradizione. In occasione della ricorrenza religiosa dell'Annunciazione il Santuario della Madonna delle Grazie di via Montecassino si prepara a un fine settimana di festa e di preghiera. Un evento tra il sacro e il profano che richiama sempre tante persone, da tutta la Brianza.

Accanto ai numerosi appuntamenti religiosi che si susseguiranno nel Santuario dei frati francescani, domenica 27 marzo tornano in piazza anche le tradizionali bancarelle con gli immancabili prodotti enogastronomici e dell'artigianato. Le bancarelle, come sempre, verranno allestite lungo le vie che costeggiano il santuario. Dalle 7.30 alle 18.30 sarà possibile curiosare e fare compere agli stand posizionati in via Montecassino, un via Annoni e in via Baracca.