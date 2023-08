Arriva la Sagra del pesce: 3 giorni di fritture (ma non solo)

Tutto pronto per la Sagra del pesce: dall’11 al 13 agosto il centro sportivo di via Di Vittorio ospiterà la Sagra del pesce.

Il menù comprende insalata di mare, calamarata di pesce, risotto arance e gamberi, carpaccio di spada marinato, branzino gratinato al forno, gamberoni alla griglia, frittura di calamari, seppioline in guazzate. È possibile cenare in loco oppure prenotare per l’asporto. Per informazioni e prenotazioni telefonare al 351.9081122.