Sagra di San Gerardo a Monza: le bancarelle, le ciliegie (gratis) e le strade chiuse

Si apre oggi, 6 giugno, con la messa solenne delle 10,30 nella chiesa di San Gerardo al Corpo, l'annuale sagra dedicata al santo dei Tintori, uno dei due santi patroni della città. Un momento attesissimo, che quest'anno è ancora più importante perché darà il via all'anno santo gerardiano, e che è anche l'occasione per celebrare le ciliegie (le ciries, in dialetto brianzolo).

Manco a dirlo, le iniziative pensate per questa ricorrenza così speciale sono tantissime.

Il programma della giornata

La messa solenne e il grande cero - La funzione si aprirà 10.30 nella chiesa di San Gerardo al Corpo è sarà celebrata dal vescovo di Como, il cardinale Oscar Cantoni. Saranno presenti le autorità civili, militari e religiose della città e della provincia. I fedeli potranni accostarsi alla teca con il corpo del santo e verrà acceso il grande cero alto un metro e mezzo realizzato fondendo le candele (anche usate) provenienti dai fedeli di tutta la città.

Le bancarelle - Dalle 7,30 alle 20,30 in via San Gerardo e largo Carlo Esterle saranno presenti le bancarelle per la la vendita delle ciliegie e dei prodotti di enogastronomia e artigianato, e i negozi resteranno aperti.

Le degustazioni a base di ciliegie - In via Bergamo e in via De Gradi, in pieno centro storico, in diverse attività commerciali sarà possibile degustare non solo le ciliegie (che verranno distribuite gratuitamente) ma anche prelibatezze a base di ciliegie. Dal risotto con le ciliegie e lo stracchino al carpaccio di manzo con coulis di ciliegie, dalle crudité di pesce con composta di ciliegie alle dolcissime crostate e ai crumble, fino ai cocktail a tema e ai bubble tea aromatizzati.

I divieti in città

Per consentire lo svolgimento della manifestazione dalle 6 alle 22 e comunque fino a fine smantellamento delle strutture a tutti i veicoli è vietata la circolazione e la sosta lungo i seguenti tratti di via: lungo via San Gerardo lungo lago Esterle, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Villa e il civico 2/a.

Dalle 9 alle ore 20 e comunque fino al termine della manifestazione, a tutti i veicoli è altresì vietata la circolazione lungo i seguenti tratti di via: via E. de Amicis, nel tratto compreso tra via G. dei Tintori e via A. Garibaldi

Le iniziative per l'anno gerardiano

Il Qrcode - La figura che si staglia sullo sfondo della locandina è quella di San Gerardo, ma in versione pop. Con tanto di Ray-Ban abbassati sul naso e con la veste fluo che richiama quelle delle ultime passerelle estive. Si chiama "ciliegina?" led è la nuova iniziativa, fra le altre, contraddistinguerà l'anno gerardiano, lanciato dal parroco di San Gerardo al Corpo don Massimo Gaio per riscoprire e far conoscere al di fuori del devozionismo tradizionale la figura del santo delle ciliegie. Proprio per i più giovani, infatti, la locandina con il divertente ritratto pop sarà affissa fuori dai negozi della città permettendo, grazie ad uno speciale Qrcode, di accedere a un servizio di messaggistica wathsapp e conoscere la storia del santo in maniera divertente e moderna.

Le conferenze - Partiranno a settembre con cadenza mensile per raccontare, attraverso l'ausilio di studiosi ed esperti, la figura del santo.

Il tour delle spoglie in Brianza - L'anno gerardiano vedrà anche il tour delle spoglie del santo in Brianza. Dal 14 al 22 ottobre la teca di cristallo sarà dunque traslata nella parrocchia di Olgiate Comasco, dal 23 al 25 ottobre sarà invece a Figino Serenza e dal 25 al 27 ottobre a Seveso. A Monza ci tornerà il 28 ottobre, e prima di tornare in parrocchia sarà esposta all’ospedale San Gerardo, dove resterà fino 29 ottobre e dove il corpo del santo potrà essere venerato anche di notte all'interno della parrocchia del nosocomio (dove è prevista anche una conferenza)