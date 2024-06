Fiera di San Giovanni: tutto quello che succede a Monza il 24 giugno

Lunedì 24 giugno Monza festeggia uno dei suoi due Santi Patroni: San Giovanni Battista. E in città è tempo di festa e cerimonie. Lo scorso 6 giugno era stata la volta di San Gerardo, l'altro copatrono a cui la tradizione attribuisce la fondazione del primo ospedale laico della città. Lunedì 24 giugno invece a Monza si svolge il tradizionale appuntamento con la cerimonia di consegna dei Giovannini d'Oro, momento in cui la città premia i suoi cittadini benemeriti. Ma non è l'unico appuntamento previsto per la fiera. Ecco cosa succederà in città.

La fiera e le bancarelle in città

"La Fiera di S. Giovanni, limitatamente per quest'anno si svolgerà in concomitanza con il mercato del lunedì del quartiere Cazzaniga nell'area appositamente riservata nel parcheggio libero dell'Ospedale S. Gerardo con ingresso da via Paganini" specificano sul sito del municipio, presentando l'iniziativa.

La Reggia di Monza resta aperta

In occasione della festività di San Giovanni lunedì 24 giugno 2024 gli spazi della Reggia saranno eccezionalmente aperti al pubblico. Sarà possibile anche visitare la mostra itinerante La Reggia viaggiante, un excursus fotografico sul sontuoso Treno che un tempo scortava i reali italiani e i loro illustri ospiti che prosegue nella Saletta Reale della stazione dei Treni di Monza e Milano e Palazzo Reale di Milano.

Cambiano intanto anche gli orari per il percorso di visita della Reggia di Monza, in vigore dal mese di giugno al 30 settembre 2024. Sarà possibile vivere una vera e propria esperienza Reale nei giorni mercoledì, giovedì, venerdì 14,30- 19,30 (ultimo ingresso 18,30), sabato, domenica e festivi 10,30-18,30 (ultimo ingresso 17,30). Il percorso di visita comprende 28 stanze tra appartamenti e sale: un vero e proprio viaggio nella storia dagli Asburgo ai Savoia. La visita inizierà dall’Atrio di ingresso; poi sarà la volta degli ambienti privati degli Appartamenti Reali di Re Umberto I e della Regina Margherita. Il percorso proseguirà nelle Sale di Rappresentanza del Primo piano nobile, che più di tutte recano ancora le decorazioni neoclassiche. La visita continuerà poi negli spazi del Secondo Piano con l’Appartamento del Principe di Napoli, adattato dall’architetto Majnoni in occasione delle nozze di Vittorio Emanuele III, l’Appartamento della Duchessa di Genova e quello dell’Imperatore di Germania. Lungo tutto il percorso trovano spazio le opere d’Arte contemporanea e di Design di artisti di fama internazionale del progetto “Reggia Contemporanea”. Il progetto nato con l’intento di valorizzare il patrimonio storico e artistico della Villa Reale integrando gli spazi con l’inserimento di importanti opere di artisti contemporanei.

Il cinema sotto le stelle

Appuntamento speciale lunedì 24 giugno con la rassegna cinematografica estiva nel cortile delle Scuderie Reali lunedì 24 giugno con IL GUSTO DELLE COSE di T. Anh Hùng con J. Binoche, B. Magimel - Francia - 134’. La proiezione inizia alle ore 21.45 al prezzo speciale di 3,50 euro.

La cerimonia dei Giovannini d'Oro

Si terrà infatti lunedì 24 giugno alle ore 12 in piazza Roma, sotto i portici dell’Arengario, la tradizionale cerimonia di consegna delle massime benemerenze cittadine, nella giornata che celebra il santo patrono di Monza, San Giovanni.

Il Giovannino d’oro, che vanta una tradizione ultra trentennale, è annualmente conferito a quattro eccellenze cittadine che si sono distinte nel mondo dell’impresa, della cultura, dell’arte, del sociale, dell’educazione, dello sport e in altri ambiti. Il premio Corona Ferrea è invece destinato ad una associazione cittadina. I premiati dell’edizione 2024 sono stati selezionati dall’apposita Commissione presieduta dal sindaco Paolo Pilotto e composta da Rosanna Meroni, Emanuele Cirillo, Vittorio Biassoni, Rosella Panzeri, Laura Morasso e dai consiglieri comunali Giovanna Porro e Marco Emanuele Monguzzi. Qui tutti i nomi e le motivazioni.

Niente fuochi d'artificio

Il tradizionale spettacolo pirotecnico con giochi di luce e musica nel parco di Monza è solo un ricordo delle feste di San Giovanni di un tempo. Anche quest'anno infatti nel cartellone delle inizitive in programma per la fiera del Santo Patrono non sono previsti i fuochi d'artificio. La notizia era già nell'aria da tempo, poi ufficializzata a fine maggio in consiglio comunale. Si è scelto di proseguire la linea già intrapresa l'anno scorso dalla giunta guidata dal sindaco Paolo Pilotto che aveva annullato il rito dello spettacolo pirotecnico. Scelta accolta positivamente da animalisti e da ambientalisti da sempre contrari a questo evento che ha però suscitato delle polemiche, soprattutto sui social.

Le chiusure in città

In occasione della festività del patrono cittadino S. Giovanni Battista, saranno chiusi gli uffici e i servizi comunali e gli uffici postali. Sono aperte le sale studio NEI e Liberthub. Il servizio di raccolta dei rifiuti sarà regolare, mentre la piattaforma ecologica sarà chiusa.