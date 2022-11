Miracolo a 4 zampe: Cipria e Start sono tornati a casa

Una storia a lieto fine quella che arriva da Correzzana. Un piccolo 'miracolo': Cipria e Start dopo alcune settimane di vagabondaggio sono tornati a casa. Entrambi sani e salvi. A raccontare la vicenda è Said Beid il noto pet detective di Villasanta specializzato nel ritrovamento di animali e che era stato contattato per ritrovare un cane e un gatto che dalla fine di ottobre si erano allontanati dall'abitazione di Correzzana.

Cipria, una gatta di 9 anni, era fuggita il 20 ottobre e Start nove giorni dopo quando, in seguito a un incidente, si era spaventato ed era riuscito a sfuggire al controllo del proprietario. Said era stato subito contattato per la ricerca della micia e dopo pochi giorni si è ritrovato a cercare anche il cane di famiglia.

Cipria è stata ritrovata sabato: si era rifugiata nel box di un veterinario. Lo specialista ha visto che il gatto era ferito e dopo averle prestato le prime cure è riuscito a risalire al proprietario. Ma dopo poche ore a varcare la soglia di casa è stato anche Start. Da tempo Said era sulle sue tracce, ma non era ancora riuscito a recuperarlo.

"Come previsto il piccolo dopo giorni di vagabondaggio tra strade trafficate e campi infiniti stava cercando la strada di casa - ha spiegato Said Beid -. Io non ho mai smesso di cercarlo e anche Adele (il cane molecolare di Said Beid, ndr) ha subito individuato le tracce del meticcio. Nel frattempo il cagnolone è ritornato a casa, stanco e affamato. Nelle ricerche la tenacia e le previsioni dettate dalle esperienze passate premiano sempre e a volte un pizzico di fortuna completa il tutto. Ringrazio i proprietari per la fiducia e l'impegno, chi ha fornito segnalazioni e Tiziana e Maurizio, volontari sempre presenti, per la preziosa collaborazione,Un ringraziamento anche ad Angelo e Nina".