Il ristorante monzese che poco dopo l'apertura è già nella guida del Gambero Rosso

Uno dei Ristoranti d’Italia in cui vale la pena sedersi a tavola. Il Saint di piazza Duomo, a Monza, è uno dei sei locali della città inseriti all’interno della guida del Gambero Rosso 2024. Un traguardo che per il fine dining restaurant & cocktail bar “informalmente elegante” arriva a meno di due anni dalla sua apertura nell’incantevole cornice di piazza Duomo a Monza. La menzione del locale in una delle “bibbie” del gusto più autorevoli per foodlover e palati gourmet è stata accolta con soddisfazione da parte di Gabriele Viola-Boros e Stefania Aliprandi, i due titolari.

“Siamo profondamente onorati di essere stati eletti tra i Ristoranti d’Italia 2024 del Gambero Rosso. Ci riempie il cuore di gioia e ci sprona ancora di più a migliorare e a non smettere mai di crescere, umanamente e professionalmente” commenta Aliprandi sottolineando come la presenza del Saint nella guida sia “un riconoscimento che vogliamo condividere con tutti i nostri preziosi collaboratori, i nostri stimati clienti e i partner, che hanno avuto fiducia e continuano a sostenerci sposando la nostra visione di cultura dell’ospitalità, del mangiare e bere bene, nel rispetto della territorialità”.

“Ci conferma che stiamo lavorando bene. Dopo aver nuovamente ottenuto il consenso della Città di Monza per la nostra più recente attività imprenditoriale, l’essere considerati meritevoli di menzione da parte del Gambero Rosso ci rende orgogliosi di riuscire a contribuire a dare maggiore visibilità ad una realtà locale sempre più florida e desiderosa di farsi conoscere nel mondo, non solo per gli eventi legati al rinomato Gran Premio” ha aggiunto Viola-Boros.

Il Saint nella guida Ristoranti d’Italia 2024 del Gambero Rosso

“Nel buon risveglio di Monza, un mattone interessante lo sta portando questo fine dining & cocktail bar in una posizione strategica dove ha potuto allestire un bel dehors che viene coperto in inverno. Due le sale all’interno, di design puro, con una cura notevole nei dettagli che ne fa il locale più avanguardista della cittadina. Non è così per la cucina di Michele Cioffi, molto rassicurante, che spazia dall’insalata di barbabietola ai cappelletti ossobuco e zafferano, dalla pappa al pomodoro a miele, rum e polline. Evidente l’attenzione alla mixology, tra classici e signature ben eseguiti, alternativa seria ai vini di una buona cantina”.