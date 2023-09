Dopo il furto dell'orologio il pilota della Ferrari Sainz ringrazia la polizia e i passanti

"Come tanti di voi già sapete, ieri a Milano abbiamo avuto uno spiacevole incidente. Quello più importante è che stiamo tutti bene e che questo sarà ricordato solo come una spiacevole storiella". Queste le parole postate su X dal pilota della Ferrari Carlos Sainz, riprese anche da Ansa.it, dopo essere stato rapinato a Milano nella giornata di ieri, 3 settembre, dell'orologio da 500 mila euro che portava al polso da tre uomini che ha contibuito a far catturare.

Ecco cosa è successo

Il fatto è accaduto ieri sera, domenica 3 settembre, dopo il Gran Premio di Formula 1 di Monza. Ne dà conferma la questura di Milano, che ricostruisce l'episodio, avvenuto attorno alle 20.30, davanti all'hotel Armani, in via Manzoni. A quell'ora, tre sconosciuti si sono avvicinati al pilota che era in compagnia del manager. Senza perder tempo uno di loro ha strappato dal polso sinistro del ferrarista un orologio Richard Mille modello Alexander Zverev (valutato tra i 350mila e i 500mila euro) per poi scappare verso via Montenapoleone.

Il pilota di Formula 1 non ci ha pensato un attimo. A bordo dell'Alfa Romeo Stelvio del manager ha subito cercato di bloccare la fuga dei tre. Poi, dopo aver abbandonato l'auto e, con l'aiuto di due passanti, è riuscito a bloccare in via Pietro Verri uno dei rapinatori. Un altro è stato fermato in via della Spiga dal manager dello spagnolo. Mentre il terzo è stato bloccato poco distante da un altro componente dello staff del pilota, con la collaborazione dei passanti.

La polizia di Stato, arrivata nel frattempo con diverse volanti, ha quindi arrestato i tre. Sono tutti marocchini di 18, 19 e 20 anni, senza fissa dimora, senza documenti, né precedenti penali. Per loro l'accusa è quella di rapina in concorso. L'arresto dei tre è stato convalidato e sono stati rinchiusi nel carcere di San Vittore. Recuperato l'orologio, per Carlos Sainz, arrivato terzo al Gp dopo le Red Bull di Verstappen e Perez, quella di domenica resterà una giornata indimenticabile.

"Grazie a chi mi ha aiutato"

"Grazie a tutte le persone che ci hanno aiutato ieri, alla polizia di Milano per il suo velocissimo intervento e grazie per tutti i vostri messaggi" ha infine concluso il pilota.

