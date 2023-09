Appuntamento con la storia: a Monza si raccontano i giorni "caldi" nell'Italia del '900

L'8 settembre del '43, il giorno dell'armistizio, il 15 settembre del '93, giorno in cui è stato ucciso don Peppino Puglisi, il 29 settembre del '63, il giorno in cui si è aperta la seconda sessione del Concilio Vaticano II. "I giorni si fanno Storia" è la nuova rassegna ideata dall'associazione Mnemosyne per raccontare i tre giorni che hanno segnato la storia d’Italia e non solo.

Dopo l'incontro nel centro civico del quartiere Cederna, venerdì 8 settembre, incentrato sull' 8 settembre 1943, di cui ricorre quest'anno l'80°anniversario, la rassegna continuerà in Sala Maddalena. "L'intento è quello di raccontare quei giorni nati come qualsiasi altro giorno dell’anno, e trasformatisi poi, per un accadimento, in date divenute patrimonio della memoria collettiva" ha spiegato Ettore Radice, presidente di Mnemosyne.

Un ciclo di incontri parecchio suggestivo, dunque, che promette di scoprire gli aspetti più nascosti dei fatti che hanno "fatto" l'Italia con filmati originali, letture sceniche che accompagnano lo spettatore, e tanti ospiti illustri ed esperti storici. Per appassionati, o solo per curiosi, assolutamente da non perdere.

I prossimi appuntamenti

Sabato 23 settembre 2023 alle 17, Sala Maddalena

Si parlerà della morte di don Peppino Puglisi. A parlare del 2prete del sorriso, martire della violenza mafiosa" sarà Ettore Radice, accompagnato da Francesco Racioppi, presidente della commissione legalità antimafia di Monza, e Maurizio Artale, presidente del Centro di Accoglienza Padre Nostro di Palermo. A moderare il dibattito Angela Grassi, giornalista e presidente MPPU Lombardia.

Venerdì 29 settembre 2023 alle 21, Sala Maddalena

Si parlerà del 29 settembre 1963, data storica per la Chiesa. Con Ettore Radice interverrà Saverio Xeres, professore ordinario di Storia della Chiesa presso la Facoltà teologica dell’Italia settentrionale. Verranno anche proiettati filmati dell'Istituto Luce

L'ingresso è libero