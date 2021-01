Seregno, lotta al degrado: la sala d'attesa della stazione ferroviaria chiude la notte

A partire da giovedì 14 gennaio, la sala d'attesa della stazione ferroviaria di Seregno resterà chiusa dalle 20.00 alle 6.30.

"Nel pomeriggio di ieri ne ho ricevuto comunicazione formale da Rfi, che ringrazio per la celerità e lo spirito di collaborazione con cui ha affrontato la questione da noi posta della custodia della sala d’attesa. Per una riorganizzazione interna ai servizi di Rfi, da alcuni giorni rimaneva aperta ventiquattro ore su ventiquattro" ha spiegato Alberto Rossi, sindaco seregnese.

"La chiusura della sala d’attesa nelle ore serali e notturne, quando il numero dei passeggeri in transito è limitatissimo, è assolutamente necessaria per evitare che lo spazio diventi riparo notturno per personaggi equivoci. Con Rfi, inoltre, è già in corso un’interlocuzione per innalzare, con altri interventi organizzativi, gli standard di sicurezza della stazione ferroviaria cittadina”.