Saldi: tutti i consigli per difendersi dalle truffe del web

Il 5 gennaio, in molte parti d'Italia e sul web, hanno preso il via i saldi. Tuttavia, incorrere in truffe online è facile. Ecco perché Cyber Guru, la più efficace piattaforma di formazione in Cybersecurity Awareness, ha deciso di stilare una lista di consigli da seguire (basti pensare che, nel 2022, il 27,2% degli italiani è stato vittima di una cyber truffa mentre il 15,3% ha subito un raggiro dovuto a una falsa identità).

Quali sono le truffe più diffuse durante i saldi? La creazione di siti clonati, del tutto simili a quelli originali, con lo scopo di ricevere denaro o di rubare dati sensibili. Osservando attentamente, è però possibile accorgersi dell’inganno: i prodotti vengono venduti a un prezzo decisamente inferiore a quello di mercato oppure le pagine contengono errori, seppur minimi, magari proprio nella url del sito. Da qui, l'importanza che la pagina abbia nella sua stringa HTTPS e non HTTP. Anche le recensioni possono fornire un valido aiuto per verificare l’affidabilità dei siti. Attenzione anche ai messaggi dei corrieri, specie quelli che comunicano la riprogrammazione di una consegna a volte in cambio di piccole cifre: non cliccate mai sul link contenuto nel messaggio, poiché con grande probabilità è un falso dell'originale. In caso di dubbi sulla consegna, è sempre bene consultare il tracking ricevuto al momento dell'ordine o della partenza della spedizione.

Un altro aspetto a cui prestare attenzione sono i messaggi personalizzati che propongono sconti tramite mail, newsletter, SMS o messaggi sui social network: molti brand riservano una scontistica dedicata ai clienti più fidelizzati, ma i cyber criminali conoscono bene tali pratiche e cercano di sfruttarle a loro vantaggio. Per verificare che l'offerta ricevuta sia veritiera, è possibile accedere alla pagina o alla app ufficiale del brand, recarsi nel punto vendita o chiamare il servizio clienti.