Salta la commissione rifiuti, ancora immondizia non ritirata e strade sporche

Quella di ieri, martedì 6 dicembre, era una commissione molto attesa soprattutto dai consiglieri di minoranza. Una commissione sull'appalto rifiuti durante la quale sarebbero state illustrate le novità introdotte dalla giunta monzese guidata dal sindaco Paolo Pilotto, i primi provvedimenti intrapresi e quelli in programma per il futuro.

Ma all'ultimo la commissione fissata per le 18.30 è stata annullata "a causa di indisposizione di uno dei tecnici che avrebbe dovuto partecipare alla seduta della commissione", si legge nell'email ufficiale pubblicata dal consigliere comunale Stefano Galbiati (capogruppo di Noi con Dario Allevi) sul suo profilo Facebook. Il consigliere ha così annunciato ai suoi follower che non avrebbe potuto portare all'attenzione dei tecnici e dei politici le segnalazioni ricevute sui disservizi nella raccolta dei rifiuti e nella pulizia della strada e dei marciapiedi.

Il problema era già finito la sera prima sui banchi del consiglio comunale. Paolo Piffer (Civicamente) aveva sollevato molte critiche nei confronti del servizio. "Sono evidenti difficoltà e inadempienze contrattuali", aveva dichiarato il consigliere di minoranza durante la fase preliminare. Raccontando la sua esperienza personale. "Con il ritorno alle multe per la pulizia della strada alle 2 di notte ho spostato l'auto - racconta -. Ma il giorno dopo, osservando la strada dopo l'orario del passaggio di pulizia della strada, era ancora piena di foglie. Perché i cittadini dovrebbero pagare una tassa rifiuti per un servizio non effettuato?".

Intanto anche sui gruppi social di Monza proseguono le segnalazioni di strade e marciapiedi non puliti, di strade con davanti decine di sacchetti di rifiuti non ritirati (spesso perché non conformi alla raccolta differenziata e che quindi andrebbero ritirati dai proprietari che dovrebbero poi esporli nuovamente con la differenziazione corretta dei rifiuti).