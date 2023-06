Il salto nel vuoto dal tetto del cinema abbandonato: il video dello youtuber brianzolo

Un salto ne vuoto da una parte all'altra del tetto dell'edificio dell'ex cinema brianzolo abbandonato: il Magic Movie Park di Muggiò. Un'impresa quella di Torquato Testa, atleta 28enne brianzolo, professionista di dirt jump e freeride che è stata immortalata dallo stesso autore ed è finita in rete, postata sul suo canale Youtube.

Il video inizia con una descrizione della location - proprietà privata, Ndr - e una spiegazione della sfida da portare a termine per il fondatore del Pizza Bike Park di Monza e campione internazionale di dirt jump. "Casa di vandali, sbandati, drogati" spiega Testa, mostrando le immagini. "A fine estate verrà distrutto e smantellato e quindi mi sono detto: è il momento di andarci". E, Go pro al seguito per documentare l'impresa, dalla Villa Reale, il campione si avvia in direzione di Muggiò. Dopo un sopralluogo in sella e una visita ai locali vandalizzati e a rischio cedimento tra infiltrazioni e resti di roghi, Torquato Testa e i seguaci arrivano sul tetto.

"Ho girato quel video due settimane fa" spiega Testa. "Il salto di per sé sarà stato lungo tre o quattro metro e alivello tecnico - rispetto a quelli a cui sono abituato nelle competizioni - era molto semplice. Ma era tra due tetti, con un margine di errore pari a zero, e per questo pericoloso" ha specificato a MonzaToday. "Io faccio questo di mestiere e dopo aver analizzato lo scenario ho dedotto che era nelle mie capacità. E ho scelto di riprendere il salto e fare quel video di esplorazione all'interno del cinema abbandonato dopo averne visti altri simili su Youtube. Ma ci siamo entrati in bicicletta cercando di stare sempre molto attenti a dove salivamo per il pericolo di crollo o cedimenti".

"Nelle gare dei campionati del mondo sono abituato a saltare da una altezza di partenza di 10 metri con atterraggio a 5 metri e un vuoto di 4 o 5 metri e quel salto in confronto, tecnicamente, era minuscolo. Ma pericoloso. Un po' di paura c'è sempre ma l'ho fatto senza problemi grazie alla mia esperienza e alle abilità che ho. E l'impresa - ci tengo a sottolinearlo - non deve assolutamente essere imitata" specifica, rivolgendo un appello che si aggiunge alle parole già pronunciate nel video.

"Le mie imprese non devono essere imitate: questo è il mio lavoro e lo faccio di mestiere e cerco di portare contenuti di intrattenimento e adrenalici sul mio canale perchè sono un atleta professionista e so cosa sto facendo e non mi sono improvvisato a saltare da un tetto in sella a una bici quel giorno" chiosa.

Già terzo classificato ai campionati del mondo nel 2019, è reduce dalla competizione di Innsbruck, tappa dei campionati del mondo di mountain bike dove si è posizionato quarto. "A breve, a fine luglio, partitò per il Canada dove c'è una delle competizioni più importanti e rinomate nel nostro sport: il Redbull Joyride".

Chi è Torquato Testa

Torquato Testa, 29 anni, è un atleta di mountainbike professionista di Monza; gareggia nel campionato del mondo di freeride (Fmb world tour) nella categoria slopestyle. Detto in parole molto semplici? Fa maxi acrobazie con una bicicletta. Nella vita, inoltre, gestisce un bikepark a Monza (il Monza pizza bikepark) e racconta la sua vita sul suo canale Youtube. E' stato protagonista di altre imprese particolari immortalate e condivise sui social come il giro a spasso per Milano a 92km/h su sci da freestyle.