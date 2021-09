Salute Donna Onlus: a ottobre visite senologiche gratuite

Ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno. Anche quest’anno Salute Donna Onlus organizza, attraverso il suo camper della salute e nei ambulatori, giornate di visite senologiche gratuite in diverse piazze della Lombardia. L’obiettivo è sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione.

Dove si ferma il camper di Salute Donna

Il 5 e 6 ottobre a Milano in piazza Città di Lombardia dalle 9 alle 18; il 9 ottobre a Vimercate in piazza Roma dalle 8 alle 18, il 10 ottobre a Senago in piazza Aldo Moro dalle 9 alle 17, il 14 ottobre a Seriate (in provincia di Bergamo) in piazza Alebardi dalle 9 alle 12; il 20 ottobre ad Albiate in piazza Achille Grandi dalle 9 alle 18; il 26 ottobre a Barlassina in piazza Cavour dalle 9 alle 12 e a Varedo nella piazza del mercato dalle 14.50 alle 18, il 27 ottobre a Monza la mattina a San Fruttuoso in via San Fruttuoso dalle 9 alle 12 e il pomeriggio a San Rocco in via San Rocco dalle 14 alle 18; il 28 ottobre a Monza in piazza Roma dalle 15 alle 18.

Dove e quando le visite negli ambulatori

Quest’anno le visite senologiche gratuite verranno offerte anche in diversi ambulatori di Salute Donna Onlus: l’1 ottobre a Ossona in piazza Moro dalle 15 alle 18; il 2 ottobre a Sedriano in via Fagnani dalle 9.50 alle 12.50; il 16 ottobre a Boffalora sul Ticino al centro anziani dalle 9.50 alle 12.50; il 19 ottobre a Sedriano in via Fagnani dalle 15 alle 18; il 21 ottobre a Marcallo con Casone al Centro sanitario dalle 9.50 alle 12.50; il 23 ottobre a Cologno Monzese in via Cavallotti dalle 9.50 alle 12.50 e dalle 14.50 alle 17.50; il 25 ottobre a Sedriano in via Fagnani dalle 9.50 alle 15; il 26 ottobre a Vittuone in via Gramsci dalle 15 alle 18 e il 30 ottobre a Marcallo con Casone al centro sanitario dalle 9.50 alle 12.50.

Per informazioni e prenotazioni inviare un’email a info@salutedonnaonlus.it oppure telefonare al numero verde 800.223295. L’iniziativa è stata promossa in collaborazione con gli Istituti Clinici Zucchi, con la Fondazione Irccs Istitituto dei Tumori di Milano.

Una storia di prevenzione nata a Monza

Salute Donna Onlus è nata a Monza oltre vent’anni fa sulla spinta dell’esperienza personale della presidente Anna Mancuso, giovane mamma malata di tumore al seno. In questi anni il sodalizio è cresciuto e attualmente è presente con sezioni in tutta Italia dove vengono promosse numerose iniziative sotto il segno dell’informazione, della prevenzione, del sostegno alla ricerca e alle attività degli specialisti che operano negli ospedali.