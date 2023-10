A Monza e in Brianza arriva il camper della salute: visite senologiche gratis

A Monza e in Brianza torna il camper della salute. In occasione del mese della prevenzione del tumore al seno Salute Donna Onlus – storico sodalizio nato a Monza per volontà di Anna Mancuso oltre 25 anni fa – organizza visite gratuite in diverse piazze della Brianza.

Il camper della salute dove sarà possibile sottoporsi a visite senologiche farà tappa il 5 ottobre a Monza (in piazza Roma dalle 9 alle 18, per le prenotazioni telefonare al 3518817799); il 7 ottobre a Vimercate (in piazza Roma dalle 8 alle 18, per prenotare telefonare allo 039.6081079 ); l’8 ottobre a Senago (in piazza Aldo Moro dalle 9 alle 18, per prenotare telefonare allo 3513772201); il 12 ottobre a Barlassina (in piazza Cavour dalle 9 alle 12, per prenotare telefonare allo 3806905837) e a Seveso (in piazza XXV Aprile dalle 14.30 alle 17.30, per prenotare telefonare al 3806905837); il 13 ottobre a Varedo (zona del mercato via Rebuzzini dalle 9 alle 12, per prenotare telefonare al 3342051113); il 14 ottobre a Lentate sul Seveso (piazza San Vito dalle 9 alle 18, per prenotare telefonare al numero verde 800223295); il 15 ottobre a Limbiate (piazza Cinque Giornate dalle 9 alle 18, per prenotare telefonare al 351377 2201); il 24 ottobre di nuovo a Monza in via D’Annunzio dalle 9 alle 13 e in via San Fruttuoso dalle 14 alle 18; per prenotare telefonare al 3518817799); il 25 ottobre ad Albiate (in piazza Grandi dalle 9 alle 18, per prenotare telefonare allo 3517169010).

Un appuntamento in piazza con la prevenzione del tumore al seno (ma non solo) che l’associazione nata in Brianza e ora presente in tutta Italia sta portando avanti dal 2016: visite preventive gratuite in molte piazze della Lombardia su un autocaravan attrezzato della CRI.