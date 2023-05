In piazza arriva il grande orso che insegna ai bimbi a non avere paura del dottore

Piazza Roma e i portici dell'Arengario accolgono Salvagente per una giornata di festa e formazione. Domenica 14 maggio dalle 9.30 alle 18 volontari dall'associazione monzese di promozione sociale Salvagente, nata con lo scopo di divulgare le manovre di rianimazione e disostruzione pediatrica, scenderanno in piazza per dare vita a tante attività imperdibili per adulti e bambini. Fra queste, come di consueto, le dimostrazioni di disostruzione e rianimazione cardiopolmonare gestite dagli istruttori di Salvagente Italia, che si affiancheranno a un mercatino solidale con tante idee per la festa della mamma (e non solo), al “Pozzo dei desideri” nel quale i più piccoli potranno pescare piccoli regalini, a una postazione trucca-bimbi e a tanti altri laboratori.

Fra le novità proposte dall'associazione anche un grande orso di peluche che sarà il primario di uno speciale "ospedale dei pupazzi". Ove i bambini potranno avvicinarsi alle tematiche del soccorso e della cura in modo giocoso e senza stress, impersonando loro stessi, e con l'aiuto dei volontari e del personale sanitario accudire il proprio peluche preferito. Alle 10, infine, è stato programmato un altro momento speciale durante il quale genitori e figli potranno insieme formarsi alle manovre di disostruzione pediatrica, con posti limitati per garantire la migliore esperienza d'apprendimento possibile. Iscrizione su www.salvagenteitalia.org. A tutti coloro che parteciperanno alla giornata sarà proposto di partecipare alla realizzazione di una grande quadro per “testimoniare” il proprio passaggio e l'impegno alla costruzione del progetto #ilmondomigliore.

Salvagente Italia è un'associazione di promozione sociale nata a Monza nel 2014. Fondata da Mirko Damasco, Silvia Riboldi e Filippo Castelli, Salvagente Italia si pone due fondamentali obiettivi: diffondere la cultura della prevenzione incidenti e salvare vite insegnando il primo soccorso. Salvagente Italia organizza corsi in aula e online su tutto il territorio nazionale e con i proventi dei corsi finanzia progetti benefici mirati alla tutela e alla sicurezza dei bambini e delle persone fragili. Fra questi anche il servizio di trasporto in ospedale per i bimbi malati, i giubbotti riscaldanti per i senzatetto e le adozioni scolastiche a distanza

Contatti: www.salvagenteitalia.org Facebook: https://www.facebook.com/salvagenteitalia Instagram: https://www.instagram.com/salvagenteitalia