Il salvataggio (tra gli applausi) di Hans, il gatto bloccato sulla sporgenza del muro del Lambro

Hans non riusciva a muoversi. Era bloccato su una sporgenza del muro arginale del Lambro. A individuarlo e a salvarlo sono stati i vigili del fuoco di Monza. La richiesta di aiuto nella mattinata di venerdì 17 maggio. Grazie a una segnalazione i pompieri sono prontamente intervenuti per recuperare Hans, un micio bloccato su una sporgenza del muro arginale del Lambro in centro Monza, all'altezza del ponte di via Massimo D'Azeglio. Un vigile del fuoco, dopo essere stato imbragato, si è calato con l’aiuto di una scala e giunto vicino al gatto ha aperto il trasportino che aveva in mano. Hans è subito entrato, e il pompiere lo ha quindi messo in salvo tra gli applausi di chi assisteva alla scena

“Una brutta avventura finita bene - spiegano i volontari dell’Enpa che hanno assistito alla scena del salvataggio -. Il gatto è stato recuperato e riconsegnato alla sua proprietaria, che lo cercava disperatamente da ieri sera. Hans, 8 anni, è una vecchia conoscenza del gattile di Monza, essendo stato adottato all'età di due mesi dopo aver fatto parte dell'asilo dei cuccioli”.