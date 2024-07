Gli 11 anatroccoli finiscono nel tombino e nel canale: scatta l'operazione salvataggio

A Monza scatta l’operazione salva anatroccoli: in poche settimane vengono messi in salvo 11 paperotti che si erano trovati in situazioni di pericolo. Due storie a lieto fine quelle che arrivano dall’Enpa di Monza.

Il primo intervento in via Azzone Viconti dove 4 cuccioli di germano erano finiti in un tombino di una casa nei pressi del Lambro. Un salvataggio che non è stato facile perché il tombino da spostare era molto pesante. Inutili i tentativi di smuoverlo provati dal presidente Giorgio Riva e da una volontaria intervenuti sul posto. Ma per fortuna il salvataggio è andato a buon fine e i 4 anatroccoli sono stati recuperati e messi in sicurezza, insieme alla mamma.

Il secondo salvataggio una femmina di germano reale e 9 piccoli, all’interno del canale Villoresi, lungo viale Lombardia. Mamma e anatroccoli erano pericolosamente vicini alla griglia della centrale idroelettrica. Un’operazione tutt’altro che semplice, condotta utilizzando corde e retini, attivata dalla segnalazione di un cittadino che ha chiamato l’Enpa preoccupato dal pericoloso risucchio della corrente, che stava attirando la famiglia verso il vortice dello scolmatore. Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento delle volontarie e dei vigili del fuoco, 2 anatroccoli erano già stati risucchiati al momento del salvataggio. “Attivare l’intervento dei vigili del fuoco è stato determinante – fanno sapere dall’Ente nazionale protezione animali di Monza - dal momento che la loro presenza ha consentito di accedere all’area recintata e di svolgere in sicurezza la lunga operazione di salvataggio, durata quasi quattro ore. È stato quindi possibile mettere in salvo i 7 germanini rimasti, immediatamente trasferiti presso la struttura di via San Damiano 21, mentre la mamma germano, spaventata dalle operazioni di recupero è volata via”.