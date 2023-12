"Io che lo faccio, vi spiego perché nessuno accetta di fare questo lavoro"

“È vero che nessuno vuole fare l’autista, e io li capisco. Soprattutto i giovani che cercano un lavoro per formarsi un futuro e una famiglia. Il lavoro è sacro e ho un grande rispetto per quello che faccio, ma comprendo anche chi per 1.200 euro al mese deve lavorare 6 giorni su 7, stare in ballo tutta la giornata con vari momenti morti durante i quali non può fare altro che aspettare. Non riesci ad organizzarti una vita e un futuro. Questo non riguarda il trasporto pubblico solo in Brianza, ma a livello nazionale”.

A parlare è Salvatore Russo, 51 anni, conducente di mezzi pubblici, componente del direttivo cittadino della Lega, e già consigliere comunale durante la giunta Allevi quando aveva portato all’attenzione dei colleghi di aula i problemi dei lavoratori dei trasporti. Russo interviene sul caso della mancanza di autisti, una vicenda della quale si è discusso in consiglio comunale lunedì 11 dicembre, un problema che sta avendo importanti ripercussioni con corse cancellate e disagi per i viaggiatori. Un problema che difficilmente verrà risolto in breve tempo, se non ci sarà prima una soluzione sindacale con il governo.

La giornata tipo

“Faccio questo lavoro dal 2014 - spiega Salvatore Russo a MonzaToday -. È un lavoro molto impegnativo, e che vede il conducente essere occupato per molte più ore di quelle che guida. E più mancano conducenti e maggiore sono i disagi sia per i lavoratori rimasti in azienda sia per gli utenti”. Russo ci racconta la sua giornata tipo. “Se si inizia con il primo turno normalmente si sale sul mezzo alle 5 del mattino e si scende intorno alle 10.30 garantendo così il servizio per gli studenti e i pendolari. Poi c’è il primo stacco che può durare da mezz’ora fino anche a due ore: momenti morti, sottopagati, durante i quali l’autista non può fare nulla se non aspettare di ricominciare a guidare. Poi può succedere che si guida ancora per 4 ore e così si termine poi il turno. In alcuni casi può succedere invece che ci si ferma ancora qualche ora e poi si ritorna al volante per chiudere la giornata”.

Problemi di sicurezza

Oltre all’organizzazione del lavoro ci sono altri aspetti che, secondo Russo, disincentivano un giovane dall’intraprendere questo lavoro anche se l’azienda offre l’affitto e il corso per ottenere la patente. “Lavorare su un mezzo pubblico è un grande stress e oggi è anche pericoloso - prosegue -. Siamo alla mercé di persone che non rispettano il regolamento, di gente che insulta, alcune volte alza le mani davanti a passeggeri che neppure si prendono la briga di allertare le forze dell’ordine. Se subiamo una violenza fisica o verbale siamo noi a dover denunciare, perdendo tempo in caserma e accollandoci le spese legali. Ecco perché il numero delle denunce è basso, rispetto ai reali episodi di aggressione fisica o verbale. Ecco perché molti colleghi hanno preferito abbandonare un lavoro sicuro e puntualmente retribuito per passare al mondo dei trasporti privati dove, è vero sì che il lavoro è altrettanto stressante e spesso si è occupati il fine settimane, ma è più facile organizzarsi e la qualità della vita migliora. Oltre a uno stipendio molto più alto”.

La soluzione

Il conducente monzese però difende quella professione che oggi gli permette di mantenere la famiglia e invita le aziende dei trasporti pubblici a intraprendere alcune scelte per tutelare i lavoratori e soprattutto attirarne di nuovi. “Ben vengano gli incentivi, ma questo non basta. Bisogna tutelare maggiormente chi già lavora, soprattutto dal punto di vista legale. Oltre ad offrire stipendi più alti rispetto al reale tempo che il lavoratore viene impiegato”.