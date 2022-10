Amore al capolinea: Salvo del Grande Fratello divorzia

"Dopo 27 anni purtroppo il mio matrimonio è finito. In comune accordo io e Giusy abbiamo deciso di chiudere definitivamente il nostro matrimonio. Le cose belle non durano per sempre . Ma solo nelle favole. Un bacione".

Questo il post che Salvatore Veneziano, concorrente della prima edizione del Grande Fratello noto anche in Brianza dove gestisce una pizzeria, ha scritto sul suo profilo Facebook. Una foto insieme all'amore di una vita. Lo scatto di un momento felice per annunciare la fine di un amore iniziato quando i due erano poco più che ragazzini. Una vita insieme affrontando momenti difficili ma anche la gioia di essere diventati nel frattempo nonni di tre nipotini. Giusy sempre al fianco del marito anche nei momenti di maggiore difficoltà come quando due anni fa era stato cacciato dal Grande Fratello Vip per aver pronunciato frasi pesanti contro due concorrenti.

Questo è un momento certamente difficile per Salvo, uno dei personaggi storici più amati del GF. Proprio poche settimane fa l'uomo - che all'uscita dalla prima edizione del reality show aveva aperto anche diverse pizzerie - ha dovuto fare i conti anche con il rogo nel suo locale di Cesano Maderno.