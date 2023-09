A Monza un nuovo spazio per far incontrare le famiglie del quartiere

L'idea è quella di un luogo di creazione e condivisione nel quale si possano incontrare diverse realtà. Dai giovani alle famiglie del quartiere, anche quelle immigrate, alle persone disabili.

È stato inaugurato domenica pomeriggio, 24 settembre, all'oratorio di San Biagio "In Bottega", il nuovo spazio pensato per favorire l'integrazione fra le diverse realtà del quartiere. Una grande rete che ha visto unirsi Spazio colore, il centro di incontro e scambio interculturale per donne italiane e straniere, l'associazione di supporto scolastico e - lab del Doposcuola San Biagio, la cooperativa per disabili Nuova Famiglia, Fraternità Capitanio e naturalmente le famiglie italiane e straniere del quartiere, per provare a realizzare un luogo d'incontro creativo e finalizzato a condividere le proprie competenze. Così da favorire l'integrazione. Sulla scia del progetto Gaci (Giovani Adulti Crescono Insieme), che vede la comunità pastorale Ascensione del Signore collaborare con gli enti no profit del territorio, lo spazio In Bottega mira appunto a mettere insieme diversi enti, ognuno con il proprio bagaglio di esperienze e capacità, e le famiglie, per creare una realtà solidale e migliorare la quotidianità dei diversi abitanti del quartiere.

Come ha spiegato Tina Cicchelli, referente per il progetto, "nel nuovo spazio saranno anzitutto organizzati dei laboratori creativi". "In partenza ci sono quello di scrittura creativa, il laboratorio musicale di batteria e quello di sartoria creativa - ha spiegato - Le donne islamiche, invece, si metteranno a disposizione per insegnare la realizzazione delle lampade arabe. Che potranno diventare dei bei regali per l'imminente Natale". L'idea di uno spazio simile, naturalmente, si contraddistingue per una visione più ampia di socialità. "L'iniziativa è finalizzata a comprendere con più facilità e a recepire maggiormente i bisogni delle nostre famiglie. Che conoscendosi nell'ambito dei laboratori creativi potranno così scegliere di darsi una mano anche nelle incombenze di tutti i giorni. Come una grande famiglia".

A tagliare il nastro sulla porta d'accesso al nuovo spazio dell'oratorio (durante la festa per l'inizio delle attività che nel weekend ha visto centinaia di persone mangiare e ballare) don Alberto Angaroni, responsabile della pastorale giovanile, e il parroco monsignor Umberto Oltolini: "È uno spazio di inclusione che mira anche ad avvicinare le persone e quelle famiglie che non sono solite frequentare l'oratorio, perché possano conoscersi, interagire e sostenersi - ha precisato a proposito - La nostra società e cambiata e non si può più pensare all'oratorio come a uno spazio che si chiude in se stesso. Dobbiamo cercare di aprirci al nuovo per creare una nuova comunità nella quale camminare tutti insieme".

Un mosaico esperenziale In Bottega, che promette di ridisegnare l'essenza stessa del quartiere monzese.