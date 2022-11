L'area degradata sulla quale dovrebbero sorgere 3 grattacieli (ma c'è chi dice no)

In quell'area – tra ruderi e sterpaglie – abbandonata da mezzo secolo dovrebbero sorgere tre grattacieli. Una sorta di bosco verticale che dovrebbe rilanciare quella zona di San Fruttuoso - a Monza - che ormai da decenni è dimenticata. Il progetto, presentato durante la giunta Allevi, continua a dividere il quartiere.

A dire no e a salire sulla barricate, anche a suon ci carta bollata, è il Comitato San Fruttuoso Bene Comune che insieme alla sezione monzese di Legambiente nei giorni scorsi ha depositato alla Soprintendenza ai beni culturali e ambientali della regione Lombardia la richiesta di “vincolo sull’intera area, data la sua importanza storico/paesaggistica documentata di area pertinenziale della Villa Torneamento (bene sottoposto a tutela)”, si legge sul documento. Il Comitato ha idee diverse sul futuro di quell'area: niente boschi verticali, ma un grande parco aperto ai cittadini.

"Vogliamo trasformarlo in parco cittadino/di quartiere - spiegano - inseribile nel complesso del PLIS del Parco GruBria, dotandolo di strutture per giochi, percorso vita, area cani libera. In buona sostanza rendere l’area fruibile dalla cittadinanza pur mantenendo la sua naturalità, in una zona lasciata attualmente alla marginalità e che invece potrebbe essere valorizzata ridando quel respiro di spazio e di veduta intorno alla Villa Torneamento come era nel passato, ricostituendo quel legame, eliminando gli errori del passato (come l’edificazione di una fabbrica a lato della Villa e di due capannoni industriali quasi di fronte)".

Inoltre gli ambientalisti puntano sulle scadenze. "Visto che il Documento di Piano del PGT è scaduto a maggio 2022 quell’area (AT 05) è ora da considerarsi nei fatti inedificabile - aggiungono -. Chiediamo quindi che, così come scritto nel programma elettorale del sindaco Pilotto, venga celermente avviata le variante generale al PGT a 'consumo di suolo negativo'".

Ma a San Fruttuoso non tutti sono dello stesso avviso e c'è chi spinge sulla realizzazione del progetto. "L’area in questione è in stato di abbandono e degrado ormai da oltre mezzo secolo e non ha alcun valore storico, economico o affettivo per il quartiere, né è mai stata o viene oggi frequentata dai residenti, né dimostra, per le condizioni in cui si trova, un qualsivoglia valore ambientale - si legge nel documento redatto dal Comitato San Fruttuoso e inviato, oltre che al sindaco e all'assessore all'Urbanistica, anche alla Sopraintendenza -. Anzi il contrario. Nell’area, di fronte alla scuola in questione, sul lato via Taccona, esiste dagli anni Sessanta il rudere di un capannone industriale in condizioni pericolose e gravemente compromesse, una ex officina galvanica che oscura, offende e impedisce la visuale prospettica della scuola stessa. L’ampia porzione di area ex industriale che ricomprende questo rudere è possibile che presenti anche condizioni di forte inquinamento ambientale, per la probabile presenza di depositi interrati di materie di scarto delle lavorazioni, come negli anni sessanta era uso avere".

Il Comitato di quartiere, attivo dal 1996, inoltre precisa che "il progetto del privato ha ricevuto da questa associazione e da altre dieci associazioni del quartiere un generico apprezzamento, poiché prevede al posto del rudere di cui sopra, e per la maggior parte della superficie in oggetto, un ampio parco pubblico attrezzato, con vantaggio evidente per il quartiere e per la stessa Scuola del Castello. Chiediamo rispettosamente di tenere in debito conto quanto esposto e di voler considerare compiutamente la realtà delle cose. Siamo infatti molto preoccupati che un eventuale vincolo posto su quell’area possa portare ad un risultato opposto a quello da tutti auspicato, determinando soltanto la mera conservazione di uno stato di degrado urbanistico e ambientale sul territorio, con persistenza del danno a svantaggio della città ed anche dell’edificio storico della scuola".