A Monza c'è un quartiere per la pace: ecco che cosa fanno i suoi residenti

San Fruttuoso un quartiere per la pace. Questo il titolo della rassegna di eventi organizzati dalla Consulta di San Fruttuoso in collaborazione con diverse associazioni del rione. L’obiettivo è promuovere lo spirito di aggregazione, di collaborazione e d'inclusione tra i cittadini di San Fruttuoso (e non solo), con l’intento di far germogliare la cooperazione tra coloro che abitano e animano il rione. Una filosofia che la Consulta cerca di diffondere quotidianamente con il sostegno e l'impegno dei cittadini attivi che ne fanno parte, la cui passione per il quartiere diventa linfa vitale per la realizzazione di progetti su e per il territorio.

In programma tre manifestazioni. Il 3 maggio ore 21 al centro polifunzionale di via Tazzoli, si terrà l’incontro “Le fonti di energia

per la Pace” condotto dall'ingegnere Martino Mauri, che spiegherà come la qualità della pace sia oggi strettamente connessa alla produzione e all'utilizzo di energia da fonti rinnovabili. Il 5 maggio, alle 18 nella sede l’Associazione Culturale S.Fruttuoso (via San Fruttuoso 6) è prevista l’inaugurazione della mostra “L’ambiguità della guerra” di Ernesto Galimberti. A seguire, alle 21 alla Curt di Sciat ci sarà il concerto Jazz “La musica crea la pace”.

Infine il 6 maggio dalle ore 9 con la conclusione del murale a cura degli studenti del Liceo Artistico Nanni Valentini e l’esposizione dei lavori degli alunni delle scuole Alfieri e Sabin. In programma alle 10 il corso di Tai Chi al Montagnone; alle 14 si svolgerà la partita di cricket nel campetto di via Valosa di Sotto; alle 15.30 prenderà il via la partita di calcio in via Montanari 2; alle 16.30 dalla Country Dance al Montagnone. Proprio qui la giornata si concluderà con l’iniziativa “Musica e parole di Pace”, dove ognuno potrà esporre un testo a piacere (poesia, passo di un libro, citazione, ecc..) che verrà accompagnato da un sottofondo musicale. Per partecipare contattare ross.oro52@gmail.com