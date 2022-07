Gli ambulatori del San Gerardo che ad agosto vanno in vacanza

Chiusure estive per gli ambulatori territoriali dell'Asst Monza. Durante il mese di agosto i servizi attivati all'ospedale Vecchio di via Solferino e al poliambulatorio di Brugherio chiuderanno.

Non per tutto il mese, però. All'ospedale Vecchio di Monza dal 16 al 19 agosto verranno sospese le attività del cup (centro unico prenotazioni), quelle degli ambulatori e il punto prelievi. Al poliambulatorio di Brugherio invece la chiusura dei servizi sarà dall'8 al 26 agosto. In quel periodo niente prenotazioni, prelievi e visite ambulatoriali.

Naturalmente funzioneranno le attività ambulatoriali, cup e prelievi all'ospedale San Gerardo di via Pergolesi. Tutti i dettagli sul sito del nosocomio.