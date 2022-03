La terapia intensiva del San Gerardo è covid free

La terapia intensiva del San Gerardo è finalmente covid free. Non ci sono più pazienti con covid ricoverati nel reparto intensiva del nosocomio monzese. E stanno anche calando le persone che risultano positive al covid e che necessitano delle cure ospedaliere.

Ad oggi, lunedì 28 marzo sono 36 i pazienti covid ricoverati al San Gerardo (una settimana fa erano 39) con un'età media di 73 anni: 23 pazienti sono ricoverati in malattie infettive, 3 in pneumologia (sub intensiva), e 10 in altri reparti. Nell'ultima settimana sono state 1.875 le persone che si sono rivolte al pronto soccorso del San Gerardo, di cui 183 con sintomi covid (11 sono stati poi ricoverati). Negli ultimi sette giorni sono 2 i pazienti contagiati che sono deceduti.

“La situazione dei pazienti ricoverati all'Asst Monza è sostanzialmente stabile con una lieve riduzione di numero - spiega il professor Paolo Bonfanti, responsabile del reparto di malattie infettive -. Aumenta, anche se di poco, la percentuale di pazienti affetti da patologie differenti dal covid ma positivi al tampone e quindi ricoverati in reparti differenti dalla Malattie Infettive. Avviandoci verso una fase in cui l’epidemia diventerà endemica, cioè costantemente presente anche se con un numero di casi gravi più limitato, questa situazione - il riscontro di malati positivi al tampone ma senza Covid - costituirà un proseguimento dell’impegno in atto”.