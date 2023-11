In ospedale è arrivato il dinosauro che accompagna i bambini a fare il prelievo

Niente paura per i bambini che devono sottoporsi all’esame del sangue. All’ospedale San Gerardo di Monza ad accompagnarli c’è Gerardino, per tutti Dino, un simpatico dinosauro che renderà meno traumatico il momento del prelievo.

Dino si trova nel corridoio del nuovo centro prelievi per i bambini inaugurato alcuni giorni fa nel noscomio di via Pergolesi. Grazie ad una riorganizzazione degli spazi, al piano terreno della Palazzina Accoglienza, sono stati individuati un percorso ed un’area dedicati alla gestione empatica del prelievo di sangue pediatrico: una procedura semplice che dura pochi minuti che tuttavia può rappresentare un’esperienza dolorosa e traumatica per il bambino. Un percorso reso possibile anche grazie alla preziosa collaborazione dei volontario dell’Abio di Monza che svolgono il loro servizio presso la Pediatria dell’ospedale monzese.

All’entrata del Centro Prelievi pediatrico, Dino si riposa rilassato e felice su una poltrona, attorniato da farfalline una delle quali si posa sul suo braccio, mentre un’infermiera accoglie i bimbi spruzzando sulle zanzare e sul braccio una sostanza “magica” per togliere il dolore. Per finire, il piccolo dinosauro, diventato supereroe, vola via lasciando un premio al bimbo che ha fatto il prelievo.

“Nel 2022 sono stati registrati 53.508 accessi al Centro Prelievi, di cui circa 5.200 dedicati all’utenza pediatrica e neonatale – spiega Marco Casati, direttore del Laboratorio analisi -. Al Centro afferiscono inoltre i pazienti che necessitano del prelievo venoso per il monitoraggio della terapia anticoagulante orale (circa 15.000 accessi/anno) o che devono eseguire esami ematochimici in vista di un intervento chirurgico d’elezione (circa 2.500 accessi/anno). Visti i numeri, la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori ha quindi voluto definire un nuovo assetto per una gestione empatica dell’utenza pediatrica e dei familiari, oltre al miglioramento della qualità percepita, con il contenimento dei tempi di attesa e la riduzione delle code. Tutto questo si è potuto realizzare grazie all’impegno e alla professionalità del personale del Centro Prelievi sotto l’attenta guida della coordinatrice, la dottoressa Serena Citriniti e grazie al prezioso supporto dell’Associazione per il bambino in ospedale Brianza”.

“Abio Brianza è felice di poter partecipare ad un progetto, il Centro Prelievi pediatrico, che migliorerà sensibilmente l’accoglienza dei bambini in ospedale - sottolinea la presidente dell’associazione Susanna Bocceda -. Abbiamo accolto con entusiasmo la richiesta del primario, il dottor Marco Casati di abbellire i luoghi che rappresenteranno il benvenuto alle famiglie con mobili colorati e con una decorazione, studiata appositamente da una artista, Claudia Chinaglia, che da anni collabora con noi. Non ultimo e non meno importante Abio Brianza fornirà anche assistenza con un gruppo di volontari che tra le 7.30 del mattino e le 10 accoglieranno e giocheranno coi bambini. Tra le possibili attività realizzabili dai volontari anche la lettura delle storie di Gianni Rodari e l’utilizzo della ‘Grammatica della Fantasia’ per aiutare i genitori e i bambini ad inventare nuove storie, magari legate al dinosauro Dino… Ricordando che la necessità di rendere meno traumatico il soggiorno dei bambini in ospedale è da sempre il nostro nobile obiettivo”