L'ospedale brianzolo dove con il robot in 15 minuti si cura quella malattia che imbarazza centinaia di pazienti

L’Irccs San Gerardo per centinaia di persone è quell’ospedale che finalmente (grazie a un rapido intervento chirurgico) risolve un problema molto invalidante dal punto di vista psicologico che pazienti il più delle volte non sapevano di avere. Perché quando arrivano nel nosocomio di via Pergolesi, dopo essere passati molto spesso anche da un percorso psicologico, scoprono che in realtà quel problema – che in alcuni casi si portano avanti dall’infanzia – non era un trauma non superato o una eccessiva emotività, ma una patologia vera e propria. Una patologia che si chiama iperidrosi.

Nelle scorse settimane le telecamere di Medicina 33 (il rotocalco di Rai2 dedicato appunto alla salute e al benessere) hanno fatto tappa nel nocosomio monzese per parlare coi pazienti del reparto di Chirurgia Toracica – diretto dal professor Francesco Petrella - che si rivolgono alla struttura brianzola per risolvere il problema dell’iperidrosi. Si tratta di una patologia che genera in chi ne soffre una eccessiva sudorazione delle ascelle, del palmo delle mani, della pianta dei piedi, del cranio. Una sudorazione talmente eccessiva che rende difficile indossare, come ha raccontato un’infermiera che è stata operata a Monza, anche i guanti in lattice.

“Non potevo stringere la mano – ha raccontato un’altra paziente -. E quando mettevo la mano verso il basso gocciolava”. Con relativi aspetti di rapporti interpersonali che hanno avuto seri risvolti nella vita di molti. Fino a quando hanno scoperto che non sudavano perché erano emozionati o stressati, ma era propria l’eccessiva sudorazione che li metteva sotto pressione.

L’Irccs San Gerardo da decenni è punto di riferimento per i pazienti e oggi è Centro di riferimento nazionale. La patologia viene trattata con la chirurgia robotica mininvasiva e selettiva, con strumenti di altissima precisione. Nel cavo ascellare vengono praticati 2 fori da 5 millimetri e l’intervento dura dai 15 ai 20 minuti. Si interviene con clip al livello delle fibre toraciche del nervo simpatico per interrompere solo i rami che determinano una eccessiva sudorazione in quella parte del corpo. L’intervento viene diviso in due parti: prima si interviene su un lato del corpo, poi a distanza di almeno 45 giorni sull’altro.