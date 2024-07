Al San Gerardo una tecnica rivoluzionaria per trattare i problemi cardiaci: ecco di cosa si tratta

È una procedura di scarsa invasività che agisce selettivamente su una porzione del tessuto cardiaco con il vantaggio di salvaguardare le strutture a esso vicine. Ovvero il resto del cuore, e ancora i nervi, l'esofago e i vasi sanguigni. E si chiama elettroporazione cardiaca, ovvero l’erogazione di un impulso elettrico molto intenso e di breve durata nelle zone del cuore responsabili in particolare delle anomalie ritmiche che induce nelle cellule cardiache la formazione di fori nella membrana cellulare determinando la necrosi istantanea delle cellule malate e fonte appunto dell'aritmia.

È questa la rivoluzionaria tecnica sulla quale potranno fare affidamento, all'ospedale San Gerardo, i pazienti affetti da fibrillazione atriale.

La fibrillazione atriale

La fibrillazione atriale è di gran lunga l’aritmia cardiaca più frequente. La sua prevalenza è compresa tra il 2-3% della popolazione generale. Solamente in Europa sono previsti circa 15-20 milioni di soggetti affetti da fibrillazione atriale nel 2030. Come è noto, il trattamento cardine per la cura della stessa consiste nell’isolamento elettrico delle vene polmonari (vasi che mettono in comunicazione l’atrio sinistro del cuore con i polmoni), unica reale possibilità di cura per chi è affetto da questa complessa aritmia.

Il recente sviluppo tecnologico degli ultimi 10 anni ha però consentito di rendere tali procedure ablative più veloci, efficaci e sicure. Che hanno reso possibile trattare più pazienti (ancora oggi, purtroppo, si opera solamente il 2,8% dei soggetti con indicazione al trattamento ablativo). Di qui l'importanza della nuova metodica, l'elettroporazione appunto, recentemente entrata fra quelle utilizzate nella Struttura di Elettrofisiologia Interventistica della Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori. E che si aggiunge alle altre attuali forme di energia disponibili, scelte in base alla clinica del paziente e alle sue caratteristiche anatomiche (cryoablazione con due differenti tecnologie con peculiarità differenti, laserballoon e radiofrequenza).

L'elettroporazione

Chiamata anche Pfa (Pulsed field ablation), come spiegano dal nosocomio monzese l'elettroporazione è un’ablazione di tipo non termico, in cui un campo elettrico crea la formazione di pori nella membrana cellulare. Questo fenomeno si realizza quando un campo elettrico viene applicato in modo pulsato con un’ampiezza tale da generare, in una singola e specifica tipologia di cellule, la formazione di pori nella membrana cellulare. Questa forma di energia è selettiva per le cellule miocardiche, cioè non ha effetto su altre cellule di organi adiacenti a causa della differente forma geometrica delle loro cellule, riducendo i danni collaterali alle strutture adiacenti. Il campo elettrico generato destabilizza la membrana cellulare con la formazione di nano-pori che determinano prima la fuoriuscita del contenuto intra-cellula e poi la morte cellulare. L’applicazione di due polsi di energia consecutivi, ciascuno della durata di due secondi, realizzano l’irreversibilità della lesione ottenendo in tal modo un perfetto isolamento elettrico.

Una tecnica rivoluzionaria

L’elettroporazione è dunque una nuova forma di energia che si affianca a radiofrequenza, crioenergia ed energia laser per il trattamento sempre più specifico e selettivo delle aritmie cardiache, spiegano ancora dal dal San Gerardo. Il suo campo di utilizzo è, per ora, quello delle vene polmonari dell’atrio sinistro per la cura della fibrillazione atriale. Ma in futuro ci saranno sicuramente altri sviluppi. "In termini prospettici e in funzione delle sue peculiarità fisiche, la Pfa apre una porta verso un trattamento maggiormente estensivo anche per altre forme di aritmie cardiache" sottolinea a proposito Giovanni Rovaris, direttore della Struttura semplice di Elettrofisiologia Interventistica che con il suo gruppo, supportato dal direttore di Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare, Maddalena Lettino, è tra i primi in Italia ad intraprendere questo nuovo viaggio.