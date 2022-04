In ospedale due apparecchiature di ultima generazione per le lastre

Novità tecnologiche all'ospedale San Gerardo di Monza. Nei giorni scorsi sono state installate due nuove apparecchiature radiologiche digitali tecnologicamente avanzate, per l’esecuzione di indagini radiografiche di differenti distretti del corpo.

I nuovi macchinari sono stati posizione nel settore della Radiologia d’urgenza. In era pre covid venivano eseguite all’anno oltre 75 mila prestazioni radiologiche urgenti di cui più del 72% rappresentati da esami di radiologia tradizionale quali radiografie dell’addome, dello scheletro e soprattutto del torace e polmone. Poi durante la pandemia c'è stata un'impennata di esecuzioni di lastre al torace che, in molti casi, hanno permesso di individuare tempestivamente infezioni da covid e di intervenire con l'isolamento precoce del paziente prima ancora di avere l'esito del tampone.

L’aggiornamento e l’installazione di queste due nuove apparecchiature radiologiche in termini tecnologici migliora ulteriormente la capacità diagnostica di qualità, dato che la radiologia di tipo digitale rispetta tutti i requisiti di riduzione della dose radiante grazie all’impiego di protocolli ed accorgimenti specifici di estrema importanza soprattutto nella popolazione pediatrica. Inoltre producendo immagini diagnostiche che esaltano con maggior dettaglio l’eventuale presenza di patologie (infettive, flogistiche, legate a fratture, neoplastiche) consentono al medico radiologo di refertare con maggior accuratezza l’esame radiografico e al clinico di indirizzare correttamente il successivo iter diagnostico e terapeutico.

“Inoltre - precisa il dottor Rocco Corso, Direttore della Radiologia - a questi vantaggi diagnostici si aggiunge un maggiore comfort per il paziente ma anche per il personale tecnico sanitario di radiologia che collabora e partecipa attivamente all’esecuzione di tali prestazioni. Per questi motivi le nuove apparecchiature rappresentano ulteriori risorse e servizi fondamentali offerti al cittadino che si presenta presso l’ospedale con diversi bisogni clinici e diagnostici urgenti”.