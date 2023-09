Dopo 77 anni il santo dei monzesi torna in pellegrinaggio

San Gerardo de' Tintori dopo 77 anni lascerà la città.

In occasione dell'Anno Gerardiano, infatti, nel mese di ottobre l'urna con il corpo del santo dei monzesi tornerà in pellegrinaggio per raggiungere i fedeli della Brianza e del Comasco a lui legati da un'antica devozione. In particolare il santo raggiungerà Olgiate Comasco, che secondo la tradizione San Gerardo ha liberato da un'epidemia contagiosissima, poi Figino Serenza, e ancora Seveso. Per poi tornare in città e sostare per due giorni all'ospedale San Gerardo.

La tappa monzese

Prima della partenza da Monza, dal 4 al 13 ottobre, l'urna col santo sarà prelevata dalla cripta e verrà esposta al centro della navata della chiesa di via San Gerardo per la venerazione dei fedeli monzesi. Il 14 ottobre, dalle 13,10 alle 13,30 l'urna sosterà poi nel il cortile dell'Rsa San Pietro per un breve momento di preghiera. I due momenti saranno accompagnati da altrettante celebrazioni religiose. La prima il 4 ottobre, in concomitanza con la collocazione dell’urna nel transetto della chiesa, alle 21, e il 14 ottobre alle 11, prima partenza dell’urna.

Le tappe in Brianza e nel Comasco (con le motociclette)

Il 14 ottobre avrà inizio la pellegrinazione del santo che toccherà tre città. Prima Olgiate Comasco, dove il santo rimarrà fino al 22 ottobre, poi Figino Serenza, dove resterà fino al 25 ottobre e a seguire a Seveso, dove l'urna sarà esposta fino al 28 ottobre. In occasione del primo spostamento da Monza a Olgiate Comasco la teca di cristallo verrà accompagnata dalle moto del Motoclub Oscar Clemencigh di Monza.

Il santo nell'ospedale che porta il suo nome

La sera del 28 ottobre iul corpo di San Gerardo tornerà a Monza per una tappa molto speciale. Fino al 31 ottobre la teca con il santo sarà infatti esposta al San Gerardo, il nosocomio a lui intitolato.Per il suo arrivo è stata prevista una veglia di preghiera con le parrocchie di Monza mentre il giorno successivo, domenica 29 ottobre ottobre, la celebrazione della messa. Risale infatti al febbraio del 1174 l’atto costitutivo di fondazione del primo ospedale cittadino, voluto da Gerardo per la cura dei poveri della città e ottenuto dopo aver convocato il podestà e il canonico del tempo.

Le spoglie del santo delle ciliegie tornerà infine nella chiesa di San Gerardo al Corpo la sera del 31 ottobre. Qui, mercoledì 1 novembre, alle 10,30 verrà celebrata una messa solenne celebrata da monsignor Franco Agnesi, vicario generale della diocesi di Milano.

Il perché del santo a Olgiate (il miracolo)

Secondo la tradizione dopo solo 40 giorni dalla sua morte San Gerardo sarebbe stato invocato a protezione degli abitanti di Olgiate Comasco, colpita da un morbo contagiosissimo. A parlare agli olgiatesi della figura del santo delle ciliegie l’eremita Manfredo Settala, oggi beato, che avrebbe suggerito loro di recarsi a Monza per conferire una degna sepoltura al corpo di Gerardo. Gli olgiatesi avrebbero allora promesso che, se la malattia fosse stata sconfitta, sarebbero tornati a venerare il santo ogni anno in processione. Cosa che poi è avvenuta.

L'Anno gerardiano

"Evidenzio che si tratta di un evento eccezionale perché è da oltre 70 anni che l'urna del santo non viene spostata" ha commentato il parroco di San Gerardo don Massimo Gaio. Che a giugno aveva presentato l'apertura dell'Anno Gerardiano:"A spingermi verso questa iniziativa sono stati i fedeli di Olgiate Comasco, che da 817 anni tengono viva la devozione per il santo e che per i 100 anni di vita della loro parrocchia hanno chiesto e ottenuto che le spoglie del santo dei Tintori potessero essere traslate presso di loro. Ho così pensato che questa fosse l'occasione giusta per far riscoprire anche ai monzesi la sua figura. Se c'è un aspetto moderno della figura di San Gerardo, infatti, è proprio il suo modo di farsi prossimo in maniera concreta, di guardare ai problemi del suo tempo senza girare la testa dall'altra parte. In tempi (di relativismo, ndr) come i nostri potrebbe decisamente fare scuola perché già allora il suo sguardo era sempre rivolto in avanti e alla ricerca del bene comune. Non a caso, seppur laico, è stato nominato santo a furor di popolo. Di qui, dunque, l'idea dell'Anno santo, realizzata grazie al comitato organizzativo composto da una decina di parrocchiani (fra i quali, immancabile, l'ex sindaco Rosella Panzeri, ndr), la cui volontà è quella di attualizzare la figura di San Gerardo evitando la retorica dell'anniversario".

Per conoscere tutti i prossimi appuntamenti in programma legati all'Anno gerardiano www.sangerardo.org