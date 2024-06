Al San Gerardo il chirurgo in sala operatoria è seduto alla console e opera "a distanza" col robot

Al San Gerardo la lotta contro il tumore al colon retto passa (anche) attraverso il robot. Il nosocomio di via Pergolesi è punto di eccellenza per la cura di questa neoplasia che – per incidenza – è la terza più frequente negli uomini e la seconda nelle donne. Un tumore che, purtroppo, sta aumentando: nel 2022 sono stati diagnosticati 48mila nuovi casi in Italia (con un aumento dell’1,5% a rispetto a due anni prima) e in Lombardia 7.800 nuovi casi. La sopravvivenza, a 5 anni, si attesta al 65%.

Ma dove l’unica cura è l’intervento chirurgico adesso al San Gerardo la tecnologia sta dando una grossa mano con l’introduzione del robot in sala operatoria. L’Unità operativa di Chirurgia colorettale ha eseguito 40 interventi di resezione al colon robotici senza complicanze e con una degenza media di 4,1 giorni, rispetto a 6,2 giorni della tecnica mininvasiva laparoscopica. Un’ottima partenza grazie anche alla collaborazione degli anestesisti e al personale infermieristico.

Come opera il chirurgo

“La chirurgia moderna - afferma Mauro Totis, responsabile dell’Unità Operativa Semplice di Chirurgia colorettale - ormai è sempre più mininvasiva e tecnologica. L’opportunità di poter operare con l’ausilio del robot è la massima espressione di ciò che attualmente l’innovazione scientifica dispone, l’esperienza ventennale di chirurgia laparoscopica ci ha permesso di approcciarci a questa evoluzione tecnologica in modo rapido e intuitivo”. Durante l’intervento, il chirurgo opera in sala operatoria seduto ad una console che controlla i bracci robotici che sono in contatto con il paziente, le immagini a monitor sono estremamente stabili e ad altissima definizione e ciò permette un gesto chirurgico di elevata precisione. “I pregi tecnologici del robot uniti all’esperienza maturata negli anni nella chirurgia resettiva del colon porteranno benefici nella cura della patologia colorettale maligna e benigna, incrementando la radicalità chirurgica e riducendone le possibili complicanze - conclude Totis -. In futuro sempre più pazienti potranno accedere a questa tecnologia che unita alla diagnosi precoce dello screening endoscopico e alle moderne terapie mediche di supporto, offre al cittadino un servizio in grado di rispondere al meglio alle sue necessità”.

L'importanza della prevenzione

Naturalmente la prima arma per combattere il tumore al colon retto è la prevenzione. L'Ircss San Gerardo dei Tintori è il primo presidio in Brianza per numero di colonscopie e di trattamenti endoscopici. I numeri parlano da soli: le colonscopie eseguite sono passate dalle 3.800 del 2007 alle 4.521 dell’anno scorso. L’impennata è soprattutto per quanto riguarda l’esame di screening: da meno di 200 all’anno del 2007 ai 712 dell’anno scorso. “La possibilità di prevenire i tumori del colon e del retto - evidenzia Marco Dinelli, direttore della Struttura complessa di Endoscopia interventistica - è direttamente dipendente dalla identificazione precoce e dall’asportazione dei polipi (cioè dei precursori dei tumori) mediante la colonscopia. La prevenzione a livello della popolazione generale è possibile selezionando i soggetti da sottoporre a colonscopia mediante la ricerca biennale del sangue occulto nelle feci, che in Regione Lombardia è attiva e gratuita per le persone di età compresa fra 50 e 74 anni”.

I numeri dello screening

Ad oggi dallo screening vengono identificate poco meno di 1 persone ogni 1000 testate con tumore avanzato o polipo cancerizzato, e 5 ogni 1000 con adenomi avanzati che avrebbero potuto trasformarsi rapidamente in tumori avanzati. Di queste lesioni circa il 28% dei tumori e il 98% dei polipi anche avanzati viene trattato endoscopicamente. I tumori non trattabili endoscopicamente vengono inviati alla chirurgia. Annualmente al San Gerardo vengono operati circa 150 pazienti affetti da queste patologie in regime elettivo e con tecnica mininvasiva, con tassi di complicanze e degenza media in linea con i migliori dati riportati in letteratura.