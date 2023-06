Festa di San Giovanni: tutte le strade chiuse a Monza

In occasione della festa di San Giovanni, patrono di Monza, alcune strade della città nel weekend saranno chiuse al traffico per agevolare lo svolgimento delle diverse manifestazioni. In particolare, così come si evince dalla ordinanze del Comune, a subire modifiche alla viabilità saranno nella giornata del 24 giugno alcune vie nel quartiere Regina Pacis, dove si svolgerà la tradizionale fiera nell'area attorno all'ex Macello, mentre domenica 25 giugno il transito sarà vietato nel centro storico, ove si aprirà l'annuale rievocazione storica.

24 giugno

Dalle ore 06 alle 19, e comunque fino a fine disallestimento delle strutture necessarie allo svolgimento della fiera, è vietata la circolazione a tutti i veicoli , con esclusione dei mezzi autorizzati all'allestimento e dei mezzi di pronto intervento e soccorso

lungo via G. Procaccini

nel tratto compreso tra l’intersezione con via C. Pisacane e via Mentana.

25 giugno

Sino al termine della rievocazione a tutti i veicoli, con esclusione dei mezzi autorizzati a seguire il corteo e dei mezzi di pronto intervento e soccorso, è vietata la circolazione