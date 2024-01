Nel quartiere soffocato dallo smog arrivano le centraline per misurare la qualità dell'aria

Erano anni che i cittadini denunciavano l’aria irrespirabile e definivano quello stradone (via Montesanto) una vera e propria autostrada che attraversava il quartiere. Adesso a Monza, nel quartiere di San Rocco, arriverà la centralina mobile per il monitoraggio della qualità dell’aria.

Ad annunciarlo è lo stesso assessore all’Ambiente Giada Turato. “L’Agenzia regionale protezione ambiente ha accettato la richiesta del comune di Monza di avviare una campagna di monitoraggio sulla qualità dell'aria nel quartiere di San Rocco - spiega -. Il monitoraggio verrà effettuato ai sensi del D.lgs 155 ovvero mediante installazione di un laboratorio mobile in due periodi (freddo e caldo) per avere un quadro completo dell'andamento degli inquinanti monitorati al variare delle condizioni metereologiche e delle attività emissive. Al termine dei due periodi di misura i dati raccolti saranno opportunamente elaborati e commentati all'interno di una relazione tecnica”. Turato, contattata dalla redazione di MonzaToday, ha precisato che la collocazione delle centraline di rilevazione degli inquinanti avverrà nelle prossime settimane, in collaborazione con i Comitati e con i tecnici di Arpa, ma naturalmente sarà in prossimità delle arterie viabilistiche.

Una richieste che negli ultimi mesi era tornata alla ribalta dopo l’annuncio degli espropri con l’avvio poi del cantiere della metropolitana e la trasformazione di una grande area verde del quartiere nel deposito della M5. Ma quello che maggiormente spaventa (e preoccupa) i residenti è soprattutto il maxi cantiere (di oltre 400 giorni lavorativi) per l’ampliamento dello svincolo Monza-Sant’Alessandro sulla A52 Tangenziale Nord di Milano che aumentarà il traffico nel quartiere. Un cantiere e un progetto fortemente contestato dai residenti che si vedranno realizzare un tunnel aperto proprio nei pressi delle scuole, della palestra e del campo sportivo con un grave rischio per la salute – come dichiarato dagli stessi documenti ufficiali del Ministero – per quasi 6mila residenti.

A Monza attualmente le centraline di Arpa per la rilevazione delle particelle inquinanti sono due: una in via Macchiavelli (una strada secondaria del quartiere di San Giuseppe) e una all’interno del Parco di Monza.