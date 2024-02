Monza non dimentica il suo Gianni dal cuore "verde"

Proprio pochi giorni di morire era stato premiato per il suo grande impegno nel mondo del volontariato. Oggi, a Monza, e più precisamente nel quartiere San Rocco, capeggia invece una targa che ne perpetuerà per sempre la memoria.

La città ricorda il suo Gianni Pelli, coordinatore delle Guardie ecologiche volontarie (Gev) morto il 3 novembre a 83 anni, una delle figure più conosciute e amate in città. Nei giardinetti del quartiere San Rocco, infatti, ora fa bella mostra di sé una targa, posizionata per volere dell'amministrazione comunale, che ne ricorda il lungo e fattivo impegno per la città.

Un’importate riconoscimento per il coordinatore delle Guardie ecologiche volontarie di Monza. Che segue a quello assegnatogli durante la "Giornata delle Guardie Ecologiche Volontarie della Lombardia" ospitata quest'anno alla Baita del Fondista di Cunardo, in provincia di Varese, alla presenza del presidente della Regione Attilio Fontana e dell'assessore al Territorio Gianluca Comazzi. In servizio come Gev dal 2011 e coordinatore dal 2015, altresì annoverato fra i “nonni civici” della città di Monza, ora la figura e l'esempio di Pelli saranno cellebrati negli anni a venire.

La foto della targa è stata postata anche sulla pagina Facebook "Sei di Monza se...", accompagnata da un messaggio di stima per il coordinatore: "Sempre col sorriso, una parola buona per tutti, pronto ad aiutare. Mai sul palco a fare l'attore. Ci hai lasciato troppo presto...Il mondo ha bisogno di persone come lui. Grazie signor Gianni". Un messaggio al quale, inevitabilmente, si sono susseguiti quelli carichi d'affetto dei monzesi.