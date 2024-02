Una sala al cinema tutta per voi, una capra e una vite: tre idee per stupire chi ami a San Valentino in Brianza

San Valentino. Tempo di baci e tempo di provare a stupire con un regalo diverso dal solito la propria dolce metà.

Senza dover ricorrere all'acquisto di un'isola dall'altra parte del globo, restando in Brianza è possibile omaggiare la propria persona con delle "chicche" davvero curiose e speciali. Vediamo quali sono:

San Valentino... in rosso vino

Se la dolce metà ama la natura agreste e pure le buone bevute l'idea arriva dalla Fondazione Alessio Tavecchio di Monza, impegnata a realizzare progetti di inclusione a favore delle persone disabili. Nello specifico per un San Valentino "in rosso vino" la fondazione offre la possibilità di adottare una pianta di vite dell'Agriparco Accolti e Raccolti, nel cuore di Monza.

Un regalo solidale, e decisamente utile. L'adozione permetterà infatti di far crescere la vite, contribuendo a rendere più orgoglioso lo spazio verde sostenibile. Il vigneto nel 2024 riporterà inoltre la prima produzione di Barbera dopo 150 anni in tutta la provincia di Monza e Brianza.

Con l’adozione si riceverà la bottiglia in omaggio del valore di 25 euro di vino di Barbera Superiore d'Alba di Oddero (da dove proviene la vite in adozione) per festeggiare con la persona amata. E ancora un biglietto con la dichiarazione d’amore personalizzata che sarà allegato alla bottiglia e la targhetta nominativa (con la scritta della persona cui è indirizzato il regalo) che sarà posta sulla tua vite e il certificato di adozione Il tutto con una donazione di 40 euro.

Che in fondo, che c'è di più bello di brindare all'amore?

L'amore bucolico adottando una capretta

Se la vostra dolce metà è amante delle atmosfere bucoliche avrà certamente sognato almeno una volta nella vita di allevare una capretta, modello Heidi. E allora non c'è niente di meglio dell'idea proposta dall'Azienda Agricola Fattoria Didattica Cascina Castellazzo di Basiano, vicino a Trezzo, che offre la possibilità di adottare una capra.

La formula è semplicissima e diversificata: si può adottare la capretta per 1, 3 o 6 mesi o per tutta la lattazione, con un costa dalle 60 ai 530 euro. Effettuata l'adozione della capretta (di cui verrà fornita la foto) è garantita la possibilità di recarsi liberamente in fattoria per coccolarla e vederla crescere. Ogni mese, inoltre, verranno forniti gratuitamente formaggi freschi e genuini fatti con il suo latte.

Un'occasione insomma per un regalo davvero speciale, che permetterà di assicurarsi prodotti genuini e che sarà un modo per contribuire a sostenere le attività di allevamento e caseificazione della fattoria.

C'è forse un regalo più coccoloso?

Un San Valentino da film

Un amore da film è invece quello proposto da The Space Cinema, a Vimercate, che offre l’opportunità di noleggiare una sala solo per voi e per la vostra dolce metà per trasformare l’esperienza di un film in qualcosa di molto speciale e romantico. Una proiezione riservata, in una sala dove stare soli soletti e che può perfino diventare il luogo romantico per una proposta di matrimonio.

Riservando una sala è pure possibile proiettare materiale autoprodotto, oppure scegliere un film dalla programmazione o un grande classico dal catalogo di The Space Cinema.

Come funziona? Basta scegliere il film dal catalogo dedicato o dalla programmazione e scrivere a eventi@thespacecinema.it comunicando anche il cinema di interesse e il giorno e l’orario scelti per il noleggio della sala. Aggiungendo infine qualsiasi altra informazione per rendere speciale la proiezione riservata.

Un'idea piuttosto singolare, per far sentire l'altra metà del vostro cuore eroi o principesse, protagonisti indiscussi del film più bello della vostra vita.