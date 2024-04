La maxi galleria che trasformerà la viabilità del quartiere in un grande slalom tra case e negozi

Il quartiere trasformato in una grande pista di discesa libera, con case, negozi e scuola come paletti e la viabilità trasformata in uno slalom con non pochi disagi per gli automobilisti, ma soprattutto per i residenti. Ecco sarà il quartiere di San Rocco e di Sant’Alessandro se verrà avvallato - così come è oggi - il progetto per l’ampliamento dello svincolo Monza Sant’Alessandro sulla A52 Tangenziale Nord. Lo hanno spiegato con un video i componenti del Comitato delle vie Gentili, Talete e Aristotele che da subito si sono opposti al progetto e soprattutto a quei 70 metri di tunnel aperto che passeranno proprio accanto alle scuole, alla palestra e al campo di calcio della squadra del quartiere.

Dopo il consiglio comunale di lunedì sera - quando Giuseppe Colombo, ingegnere di Serravalle, ha spiegato il progetto e il sindaco ha annunciato la volontà di arrivare in Regione e al Ministero se le osservazioni del Comune e dei cittadini (in primis la chiusura dei 70 metri del tunnel) non verranno accolte – il Comitato ha realizzato un video nel quale spiega dettagliatamente come verrà rivoluzionata la viabilità, già trafficata, del quartiere. A pagarne le conseguenze saranno soprattutto i residenti di via Gentili dove verrà realizzato il maxi cantiere che durerà 415 giorni (circa due anni di lavori).

Via San Rocco a senso unico alternato

“Ci sarà uno zigzagare continuo e con curve molto acute da via Marconi a via Gentili - spiegano dal Comitato presieduto dall’avvocato Giovanni Testa e dal vicepresidente Lorenzo Villa -. Abbiamo chiesto che venisse garantito l’accesso alle abitazioni e soprattutto è necessario realizzare un accesso nelle vie Talete e Aristotele idoneo anche per l’arrivo dei mezzi di soccorso e la trasformazione delle vie Omero e Paisiello in strade a doppio senso di marcia. Un accesso che deve garantito anche agli studenti che frequentano la scuola di via Omero”. Il Comitato boccia l’idea di una via San Rocco a senso unico e alternato. "È una scelta insensata - spiegano -. Ma avete idea della mole di traffico lungo quella via nelle ore di punta la mattina e la sera? Se non verrà individuata una soluzione alternativa i residenti si muoveranno a passo d’uomo, con tempi lunghissimi di percorrenza e inquinamento alle stelle”.

Chiusura parziale di via Marconi

Terrorizza anche l’idea durante il cantiere di ridurre a una sola carreggiata di marcia la via Marconi. “Una soluzione accettabile se viene fatta nei mesi di luglio e agosto, altrimenti è il delirio”, proseguono e ribadiscono la totale contrarietà alla chiusura (confermata lunedì in aula dai tecnici) dell’uscita dalla A52 in direzione Monza. “Tutti uscirebbero prima del tunnel su via Borgazzi, riversandosi poi sul ponte di via Aquileia (con una carreggiata già ridotta dalla presenza della pista ciclabile) verso le vie Montesanto e Fermi in direzione Nord. Questo causerà l'aumento del traffico, l’inquinamento, i disagi e danni per la salute dei residenti”. C’è poi il problema del transito dei mezzi pesanti nel quartiere: con la chiusura sia dell’entrata in A52 in direzione Torino che della rampa di uscita in direzione Monza, i mezzi pesanti saranno costretti a immettersi nel quartiere. “Bisogna trovare un’altra soluzione per indirizzare i tir su via Fermi in direzione Brugherio, Concorezzo, Arcore e Vimercate”, aggiungono dal Comitato.

A rischio la stabilità degli edifici

I residenti temono anche per gli scavi che saranno profondi con serie preoccupazioni per possibili danneggiamenti anche degli stabili, soprattutto quelli più antichi (come la villetta su due piani che risale alla fine dell’Ottocento). Ci saranno attività commerciali e abitazioni che verranno nuovamente espropriate, dopo gli espropri già subiti negli anni Novanta per la realizzazione della strada; e c’è chi si ritroverà inglobato tra i due tunnel e chi rimarrà stretto nella morsa delle due tangenziali. I residenti ribadiscono lo spostamento dell’opera nel lato sud così da non creare disagi. Ma, come ripetuto in consiglio comunale, il progetto non può subire rivoluzioni così drastiche assicurando che comunque non ci sarebbero state ripercussioni sui sottoservizi che passano proprio lì.